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У Соболева нет голов в 5 матчах сезона РПЛ. Форвард провел 4 игры за «Зенит» и одну за «Спартак»

Александр Соболев пока не забивал в этом сезоне Мир РПЛ.

Сегодня нападающий «Зенита» вышел на 87-й минуте матча 11-го тура против «Оренбурга» (1:0) и результативными действиями не отметился.

За 5 матчей текущего сезона РПЛ Соболев не смог отличиться голом или ассистом.

В прошлом матче (против «Краснодара») он появился на поле на 76-й минуте, в первых трех играх, включая встречу 1-го тура за «Спартак», Соболев начинал в старте.

У Соболева один гол после перехода в «Зенит» – «Акрону» в матче Фонбет Кубка России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoАлександр Соболев
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