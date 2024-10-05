У Соболева нет голов в 5 матчах сезона РПЛ. Форвард провел 4 игры за «Зенит» и одну за «Спартак»
Александр Соболев пока не забивал в этом сезоне Мир РПЛ.
Сегодня нападающий «Зенита» вышел на 87-й минуте матча 11-го тура против «Оренбурга» (1:0) и результативными действиями не отметился.
За 5 матчей текущего сезона РПЛ Соболев не смог отличиться голом или ассистом.
В прошлом матче (против «Краснодара») он появился на поле на 76-й минуте, в первых трех играх, включая встречу 1-го тура за «Спартак», Соболев начинал в старте.
У Соболева один гол после перехода в «Зенит» – «Акрону» в матче Фонбет Кубка России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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