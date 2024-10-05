Москвичев сделал 10 сэйвов в матче с «Зенитом» – больше всех в сезоне РПЛ. «Зенит» пробил по воротам «Оренбурга» 33 раза – рекорд лиги с 2022-го

Богдан Москвичев установил рекорд сезона Мир РПЛ по числу сэйвов за матч.

«Оренбург » уступил «Зениту » на выезде со счетом 0:1 в 11-м туре чемпионата России.

В этой игре вратарь гостей Богдан Москвичев совершил 10 сэйвов – больше всех в текущем розыгрыше турнира. Отметим, что он выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита».

Всего хозяева нанесли 33 удара по воротам соперника. Это рекорд лиги с августа 2022 года, когда сине-бело-голубые 38 раз пробили по воротам «Торпедо».