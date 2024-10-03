Артета, Мареска, Слот, Эмери, Силва номинированы на приз тренеру месяца в АПЛ
Определены номинанты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.
На награду по итогам сентября претендуют 5 специалистов.
Микель Артета («Арсенал») – 2 победы за месяц, 1 ничья, разница мячей – «+3»;
Унаи Эмери («Астон Вилла») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;
Энцо Мареска («Челси») – 3 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6»;
Марку Силва («Фулхэм») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;
Арне Слот («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+6».
Обладатель приза будет определен по итогам голосования, которое продлится до 7 октября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
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