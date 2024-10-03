Артета, Мареска, Слот, Эмери, Силва номинированы на приз тренеру месяца в АПЛ

Определены номинанты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

На награду по итогам сентября претендуют 5 специалистов.

Микель Артета («Арсенал ») – 2 победы за месяц, 1 ничья, разница мячей – «+3»;

Унаи Эмери («Астон Вилла ») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;

Энцо Мареска («Челси») – 3 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6»;

Марку Силва («Фулхэм») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;

Арне Слот («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+6».

Обладатель приза будет определен по итогам голосования, которое продлится до 7 октября.