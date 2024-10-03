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Артета, Мареска, Слот, Эмери, Силва номинированы на приз тренеру месяца в АПЛ

Определены номинанты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

На награду по итогам сентября претендуют 5 специалистов.

Микель АртетаАрсенал») – 2 победы за месяц, 1 ничья, разница мячей – «+3»;

Унаи ЭмериАстон Вилла») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;

Энцо Мареска («Челси») – 3 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6»;

Марку Силва («Фулхэм») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;

Арне Слот («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+6». 

Обладатель приза будет определен по итогам голосования, которое продлится до 7 октября. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoМикель Артета
logoАстон Вилла
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoАрсенал
logoУнаи Эмери
logoАрне Слот
logoМарку Силва
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