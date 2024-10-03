Лэмпард об АПЛ: «Арсенал» можно считать конкурентом «Сити», очень сильный состав на всех позициях. «Ливерпулю» может быть сложнее из-за смены тренера, но он хорошо начал»

Фрэнк Лэмпард считает «Арсенал» и «Ливерпуль» основными конкурентами «Ман Сити».

[«Арсенал »] привлек много игроков, и у них очень сильный состав на всех позициях. Они могут убрать одного и поставить другого игрока, у них есть много вариантов.

Они близко подошли к «Манчестер Сити » в течение последних двух сезонов, так что об «Арсенале » можно говорить как о конкуренте «Сити».

Я думаю, снова в деле «Ливерпуль », но, возможно, им будет сложнее из-за смены тренера и потому, что Юрген Клопп так отличался своим стилем.

Перемены могут быть трудны для «Ливерпуля», но я все равно думаю, что у них действительно хороший состав, и новый тренер начал хорошо.

Это те команды, от которых я бы вновь ожидал борьбы, но прелесть Премьер-лиги в том, что есть такие команды, как «Астон Вилла », «Брайтон » и «Ньюкасл », которые совершенствуются.

Их составы сильнее, чем когда-либо, хорошие тренеры, так что в Премьер-лиге всегда есть сюрпризы.

Я думаю, что «Астон Вилла» – отличный пример этого, учитывая то, что они сделали за последние два-три сезона», – сказал TNT Sports Mexico бывший полузащитник и тренер «Челси».