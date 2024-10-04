Чем опасен Палмер, кто забьет «МЮ», как разобраться в «Арсенале». Кого брать в фэнтези АПЛ: разбор всех матчей тура

Дедлайн – 14:30 мск в субботу.

Главное перед 7-м туром АПЛ для фэнтези : разбираем каждую игру, чтобы быть готовыми ко всему.

«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»

mails : «Ливерпуль» на ходу, лишь одно поражение в АПЛ, в Лиге чемпионов две победы – и в обоих турнирах пропущено всего три мяча. Команда Арне Слота допустила меньше всех моментов, xGC – 4,52. «Пэлас» был шикарен в концовке прошлого сезона, а сейчас совсем печален, пока ни одной победы в АПЛ и всего пять голов, меньше только у «Саутгемптона».

Лучшие варианты: Мохамед Салах лучший в лиге среди полузащитников по ударам из штрафной (19). Трент Александер-Арнолд лучший среди защитников по ожидаемым ассистам xA – 2,06. Диогу Жота на неделе в Лиге чемпионов отыграл всего 30 минут, должен быть в основе, тем более составы знать будем. Луис Диас – лучший бомбардир команды. Эберечи Эзе из «Пэлас» хорош, но вряд ли нужен против «Ливерпуля».

Стоит задуматься: «Пэлас» должны быть свежее, готовились к матчу в недельном цикле, но это, скорее всего, не поможет – «Ливерпуль» должен спокойно побеждать.

«Арсенал» – «Саутгемптон»

mails: команда Микеля Артеты лучшая по ожидаемым голам (xG – 7,98) в домашних матчах сезона. «Саутгемптон» худший по голам в лиге – всего три мяча.

Лучшие варианты: Букайо Сака мистер стабильность – ассист почти в каждой игре. Кай Хавертц забивал во всех домашних матчах этого сезона. Габриэл Мартинелли с появление в основе Риккардо Калафьори вспомнил, как играть в атаке, за два последних матча гол и два ассиста. Леандро Троссард всегда нацелен на удар. Габриэл Магальяэс – король стандартных положений.

Стоит задуматься: тот самый момент, когда из атаки «Арсенала» может занести абсолютно любой, главное – попасть в нужных, как бы банально это ни звучало.

«Брентфорд» – «Вулверхэмптон»

mails: «Брентфорд» нанес всего 59 ударов за шесть матчей, меньше только у «Ипсвича» (53) и «Лестера» (52). В пяти из шести матчей сезона «Вулверхэмптон» забивал.

Лучшие варианты: Бриан Мбемо главный в атаке «Брентфорда» – и бьет, и моменты создает. Натан Коллинз и Итан Пиннок активны на стандартах. Матеус Кунья – мозг «Вулверхэмптона».

Стоит задуматься: «Брентфорд» выглядит фаворитом, но «Вулверхэмптону» падать ниже уже почти некуда (лишь одно очко в шести турах).

«Лестер» – «Борнмут»

mails: «Лестер» допустил больше всех ударов – 115, а «Борнмут» третий в лиге по ударам – 98.

Лучшие варианты: Энтойн Семеньо нанес 28 ударов, больше только у Эрлинга Холанда. Маркус Тавернье – лучший в «Борнмуте» по созданным шансам (16). Если нужен защитник, наиболее активный в атаке – Милош Керкез .

Стоит задуматься: «Лестер» еще не побеждал, вряд ли первая победа будет в этом туре. Команда Андони Ираолы даже в проигранных матчах с «Ливерпулем» и «Челси» выглядела хорошо, а тут невнятный «Лестер».

«Манчестер Сити» – «Фулхэм»

DeRozan – девять лет в фэнтези АПЛ. Автор телеграм-канала 100 Roentgen Team (Fantrax, FPL)

– Потеря очков в прошлом туре с «Ньюкаслом» сразу после ничьей с «Арсеналом» – непозволительно в борьбе за чемпионство. В домашнем матче теперь пора брать три очка.

Лучшие варианты: кто не любит Эрлинга Холанда , считает, что он забивает только аутсайдерам, а «Фулхэм» как раз подходящий клиент под очередной хет-трик. Можно спокойно отдавать капитанство и быть уверенным – аналогично поступило подавляющее большинство.

Стоит задуматься: Джек Грилиш начал приходить в себя после «запоя» прошлого сезона, Фил Фоден начал получать игровое время, Савио с Жереми Доку не испортят любой тур, но ваше настроение – запросто. Лучший вариант для желающих пойти против поля – Рауль Хименес . Оборона «Сити» не отличается сверхнадежностью, а мексиканец, подсидев блиставшего в прошлом сезоне Родриго Муниза, в последних трех матчах не уходил без гола.

«Вест Хэм» – «Ипсвич»

DeRozan: «Вест Хэм» – худшие по допущенным моментам в домашних матчах. «Ипсвич» еще не побеждал в чемпионате. Не пришло ли то самое время начать?

Лучшие варианты: после дубля «Астон Вилле» в прошлом туре есть повод вспомнить о существовании недорогого Лиэма Делапа . Лейф Дэвис на угловых и стандартах за шесть туров набрал 14 ключевых передач – пора бы уже конвертировать в ассисты, а то пока всего один.

Стоит задуматься: для тех, кто еще верит в «Вест Хэм», можно в краткосрочной перспективе вложиться в Джеррод Боуэна по старой дружбе или Томаша Соучека – лучшего бомбардира команды. Но при наличии более толковых и надежных вариантов по сравнимой цене подобный риск – от лукавого.

«Эвертон» – «Ньюкасл»

Creswell – опытный игрок, около десяти лет в фэнтези АПЛ.

– Начиная с третьего тура, в матчах обеих команд заходит ставка «обе забьют».

Лучшие варианты: Энтони Гордон опасен всегда, а без Александера Исака будет снова играть на острие атаки и бить потенциальные пенальти. Дуайт Макнил расцвел на позиции десятки, да и стандарты никуда не делись. Календарь у «Эвертона» отличный: «Ньюкасл», «Ипсвич», «Фулхэм», и «Саутгемптон», можно рассматривать приобретение Макнила и/или Доминика Кэлверт-Льюина на несколько туров. Харви Барнс , потому что у «Эвертона» нет ни одного нормального правого защитника, почти в каждой игре с этого фланга приходят моменты, а у Барнса три гола и ассист в пяти последних играх АПЛ.

Стоит задуматься: « Эвертон» плох на стандартах у своих ворот, можно пытаться ловить гол от Дэна Берна или Фабиана Шера .

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»

Creswell: « Манчестер Юнайтед» – четвертый с конца по допущенным xG, ниже только новички лиги.

Лучшие варианты: Олли Уоткинс набрал отличную форму: шесть результативных действий в последних четырех турах, лучший на этом отрезке по xG, и с уходом Дугласа Луиса должен взять пенальти на себя. Морган Роджерс наконец начал конвертировать хорошую игру в голы и ассисты. Подачи на стандартах хозяев почти всегда нацелены на Амаду Онана .

Стоит задуматься: в Европе «Астон Вилла» играла на день раньше и дома, в отличие от «Юнайтед», к тому же эмоции явно в пользу хозяев. Можно рискнуть в попытке поймать первый сухой матч «Виллы».

«Челси» – «Ноттингем Форест»

DeRozan: «Форест» допустил меньше всех моментов в гостях. Но на выезде было сыграно лишь два матча, против «Саутгемптона» и «Ливерпуля», дома – сплошь ничьи с пропущенными и поражение в прошлом туре от «Фулхэма». Не все так однозначно, как говорят сухие цифры.

Лучшие варианты: После подвигов Коула Палмера в прошлые выходные «Челси» вышли в лидеры лиги по голам (15). Англичанин за шесть туров набрал уже 10 результативных действий. Им точно будут закупаться. Есть смысл запрыгнуть в поезд, пока это не стало мейнстримом.

По закону подлости после крупного заноса и ожидаемо большого количества трансферов игрока на вход чаще всего следует массовый облом. Если бюджета мало, можно довериться Николасу Джексону . Сенегалец перестал соревноваться с Дарвином Нуньесом в эпичности упущенных моментов, у него уже четыре гола и три ассиста.

Стоит задуматься: Оборона «Челси» по-прежнему умеет и практикует привозы глупостей – вратарь Роберт Санчес с коллегами подтвердят. Есть смысл поверить в Криса Вуда . С тремя голами в шести матчах он свою фамилию уже не оправдывает. Еще и пенальти бьет.

«Брайтон» – «Тоттенхэм»

Creswell: « Тоттенхэм» – лидер лиги по ожидаемым голам.

Лучшие варианты: в атакующей линии « Тоттенхэма» можно брать почти кого угодно, но по цене/качество все же выделим Бреннана Джонсона – у него пять голов в пяти последних матчах, Доминик Соланке – с отрывом лидер лиги по ожидаемым голам за последние два тура. В защите стоит присмотреться в первую очередь к паре центральных защитников Кристиану Ромеро и Микки ван де Вену , оба опасны у чужих ворот.

Стоит задуматься: У « Тоттенхэма» хороший календарь, можно брать в долгую.

Дедлайн 7-го тура – в 14:30 мск в субботу, 5 октября . Начнется игрой «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль».

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt, Naomi Baker, Matt McNulty, David Rogers