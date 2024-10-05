«Уфа» сыграла вничью с хабаровским СКА в 13-м туре Мелбет Первой лиги – 3:3.

Уфимцы вели 1:0 и 2:1, после двух голов хабаровского форварда Жана Шарля Оливье проигрывали 2:3, но вырвали одно очко на четвертой добавленной минуте ударом из-за штрафной.

Лучшие моменты матча смотрите здесь, в том числе гол Жана Шарля ударом с линии штрафной и грубой ошибкой вратаря Олега Баклова.

«Уфа» набрала 11 очков и осталась на предпоследнем месте в лиге, «СКА Хабаровск» идет 11-м с 16 очками.