Селихов о новом формате Кубка России: «Когда игра была на вылет, смотрелось лучше. Хотите зрелищности, сделайте три турнира: чемпионат, Кубок России и Кубок лиги – как в Англии»
Александр Селихов высказался о формате Фонбет Кубка России.
«Если честно, то мне предыдущий формат Кубка России, когда игра была на вылет, больше смотрелся.
Интересно было бы посмотреть, как какие-нибудь звездные легионеры приехали бы в регионы, где обычный работник может прийти, купить себе бокал пива, отдохнуть и посмотреть на звезду.
Можно было бы сделать три турнира, как я вижу. Если вы хотите зрелищности, сделайте три турнира. Мы не участвуем в еврокубках. Условно – чемпионат, Кубок России и Кубок лиги. Как в Англии, например», – сказал вратарь «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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