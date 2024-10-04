Селихов о новом формате Кубка России: «Когда игра была на вылет, смотрелось лучше. Хотите зрелищности, сделайте три турнира: чемпионат, Кубок России и Кубок лиги – как в Англии»

Александр Селихов высказался о формате Фонбет Кубка России.

«Если честно, то мне предыдущий формат Кубка России, когда игра была на вылет, больше смотрелся.

Интересно было бы посмотреть, как какие-нибудь звездные легионеры приехали бы в регионы, где обычный работник может прийти, купить себе бокал пива, отдохнуть и посмотреть на звезду.

Можно было бы сделать три турнира, как я вижу. Если вы хотите зрелищности, сделайте три турнира. Мы не участвуем в еврокубках. Условно – чемпионат, Кубок России и Кубок лиги. Как в Англии, например», – сказал вратарь «Спартака ».