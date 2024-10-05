Андрей Лангович: «Ростов» не может обыграть «Спартак» с 2022 года. Пора прервать эту серию»
Андрей Лангович поделился ожиданиями от матча «Ростова» со «Спартаком».
«Ростов» не может обыграть «Спартак» с 2022 года, пора прервать эту серию. Готовились к «Спартаку», ведь игра через два дня после Кубка. Уже все мысли были о «Спартаке», – сказал правый защитник «Ростова».
«Спартак» идет 6-м в таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков за 10 матчей. У «Ростова» 12 баллов и 8-я строчка.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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