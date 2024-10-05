«От «Спартака» можно ожидать чего угодно, но нынешний «Ростов» красно-белым не помеха». Давыдов о матче 11-го тура РПЛ
Денис Давыдов высказался в преддверии матча «Спартак» – «Ростов».
Игра 11-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня в Москве.
«Насколько принципиальная игра для Карпина против «Спартака»? Даже если бывший спартаковец говорит, что ему без разницы, что игра непринципиальная — все равно где-то сидит... Конечно, Валерий Георгиевич не подаст виду, что ему не все равно.
«Спартак» легко победит «Ростов»? От красно-белых можно ожидать чего угодно, но я думаю, что нынешний «Ростов» «Спартаку» не помеха», — сказал бывший нападающий «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости