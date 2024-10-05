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  • «От «Спартака» можно ожидать чего угодно, но нынешний «Ростов» красно-белым не помеха». Давыдов о матче 11-го тура РПЛ
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«От «Спартака» можно ожидать чего угодно, но нынешний «Ростов» красно-белым не помеха». Давыдов о матче 11-го тура РПЛ

Денис Давыдов высказался в преддверии матча «Спартак» – «Ростов».

Игра 11-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня в Москве.

«Насколько принципиальная игра для Карпина против «Спартака»? Даже если бывший спартаковец говорит, что ему без разницы, что игра непринципиальная — все равно где-то сидит... Конечно, Валерий Георгиевич не подаст виду, что ему не все равно. 

«Спартак» легко победит «Ростов»? От красно-белых можно ожидать чего угодно, но я думаю, что нынешний «Ростов» «Спартаку» не помеха», — сказал бывший нападающий «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoДенис Давыдов
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