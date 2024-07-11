Нуньес получил удар в лицо от фаната Колумбии. Футболисты Уругвая подрались с болельщиками после полуфинала Кубка Америки

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики Сборная Колумбии по футболу фото Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Футбол

Футболисты сборной Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками.

Команда Уругвая проиграла сборной Колумбии (0:1) на стадионе в Шарлотт в полуфинальном матче Кубка Америки.

Сразу после финального свистка главного арбитра произошло несколько стычек между футболистами в центре поля.

Позже в социальных сетях было опубликовано видео, на котором некоторые футболисты уругвайской команды, среди которых оказался Дарвин Нуньес, отправились на трибуны и вступили в потасовку с болельщиками колумбийской команды.

Сообщается, что фанаты бросались различными предметами и стаканами для напитков.

В потасовке Нуньес находился впереди всех игроков, вставал в позу бойца, а после этого получил удар в лицо от болельщика в футболке сборной Колумбии.

13 комментариев
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Там еще Нуньес бросил стул в фанатов, который даже не долетел. Пусть этот бездарь слетает на Кипр там маэстро покажет, и как надо мебелью кидаться, и как голы забивать!
+39
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+39
наконец-то нормальное футбольное рубилово, а не плюшевое Евро
+10
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+10
Ответ Russian Horse
Там еще Нуньес бросил стул в фанатов, который даже не долетел. Пусть этот бездарь слетает на Кипр там маэстро покажет, и как надо мебелью кидаться, и как голы забивать!
И научит заваривать настоящий «чай», а не гламурный матэ😼
+11
-1
+10
Нуньез по воротам попасть не может)) стул бросил и тот не попал ))

в драке я думаю он бы тоже просто по воздуху кулаками махал)
+9
0
+9
Ответ Russian Horse
Там еще Нуньес бросил стул в фанатов, который даже не долетел. Пусть этот бездарь слетает на Кипр там маэстро покажет, и как надо мебелью кидаться, и как голы забивать!
Маэстро Кокорин, это очень тонко и смешно)))
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Отправить Дарвина в UFC....
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Настоящий тигр. Не побоялся пойти в толпу враждебно настроенных фанов.
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У латиносов и африканцев всегда своя атмосфера ))
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"вставал в позу бойца, а после этого получил удар в лицо"
Жизненно.
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Весело)) Вот это и есть футбол, а не та пародия, что на Евро))
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Ответ NikolayL
Маэстро Кокорин, это очень тонко и смешно)))
Маэстро Коко))
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