Нуньес получил удар в лицо от фаната Колумбии. Футболисты Уругвая подрались с болельщиками после полуфинала Кубка Америки

Футболисты сборной Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками.

Команда Уругвая проиграла сборной (0:1) на стадионе в Шарлотт в полуфинальном матче Кубка Америки.

Сразу после финального свистка главного арбитра произошло несколько стычек между футболистами в центре поля.

Позже в социальных сетях было опубликовано видео, на котором некоторые футболисты уругвайской команды, среди которых оказался Дарвин Нуньес, отправились на трибуны и вступили в потасовку с болельщиками колумбийской команды.

Сообщается, что фанаты бросались различными предметами и стаканами для напитков.

В потасовке Нуньес находился впереди всех игроков, вставал в позу бойца, а после этого получил удар в лицо от болельщика в футболке сборной Колумбии.