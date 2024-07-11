Нуньес получил удар в лицо от фаната Колумбии. Футболисты Уругвая подрались с болельщиками после полуфинала Кубка Америки
Футболисты сборной Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками.
Команда Уругвая проиграла сборной Колумбии (0:1) на стадионе в Шарлотт в полуфинальном матче Кубка Америки.
Сразу после финального свистка главного арбитра произошло несколько стычек между футболистами в центре поля.
Позже в социальных сетях было опубликовано видео, на котором некоторые футболисты уругвайской команды, среди которых оказался Дарвин Нуньес, отправились на трибуны и вступили в потасовку с болельщиками колумбийской команды.
Сообщается, что фанаты бросались различными предметами и стаканами для напитков.
В потасовке Нуньес находился впереди всех игроков, вставал в позу бойца, а после этого получил удар в лицо от болельщика в футболке сборной Колумбии.
в драке я думаю он бы тоже просто по воздуху кулаками махал)
Жизненно.