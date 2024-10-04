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Памятник Демиралу, показавшему «волчий салют» на Евро-2024, открыли в Турции

В Турции открыли памятник Мериху Демиралу, показавшему «волчий салют» на Евро.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции на 2 матча за празднование с «волчьим салютом» после победы в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией (2:1). Жест запрещен в Австрии.

Позднее мэр турецкого города Болу Танжу Озджан заявил, что воздвигнет памятник футболисту  «Аль-Ахли». Политик сдержал обещание, предварительно получив разрешение от самого игрока. Статуя была открыта на торжественной церемонии в присутствии мэра и горожан.

«Мы получили разрешение от Мериха Демирала. Я поговорил с ним, так как в случае с живыми людьми необходимо получить от них согласование. Он сообщил, что обрадовался моему заявлению и будет счастлив этому.

Мне трудно понять, почему футболиста наказали за этот жест. Он сотни лет использовался турками в Средней Азии, Албании и Болгарии, а также иранскими и азербайджанскими турками. Это символ турецкого мира», – сказал Озджан.

Фото: x.com/tanjuozcanchp

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Haberler
logoСборная Турции по футболу
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logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Ахли Джидда
Политика
logoМерих Демирал
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