Эрдоган о бане Демирала за «волчий салют»: «Это наказание Турции как нации – разве французов наказывают за символ петуха? Отношение Запада к нам не меняется – возьмем реванш на ЧМ-2026 и Евро-2028, надеюсь»
Президент Турции считает несправедливой дисквалификацию Мериха Демирала.
Ранее УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции на 2 матча за празднование с «волчьим салютом» победы в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией (2:1). Жест запрещен в Австрии.
«Отношение Запада к нам не изменилось. Запад придерживается того же подхода и продолжает действовать в том же духе. Наказание для Мериха Демирала было определено изначально. Я говорил об этом в самолете, когда возвращался из Казахстана.
Если приветствие «Серых волков» наказуемо, то накажут ли немцев за [демонстрацию] орла? Нет. У французов есть [символ] петуха, но разве кто-то наказал бы француза? Нет.
Наказание Мериху, который, радуясь победе и забитым голам, изобразил знак серого волка, вошедший в число наших легенд, не направлено лично против Мериха. На самом деле это наказание Турции как нации.
Лучшим ответом для нас была бы победа в этом матче [с Нидерландами]. Я уверен, что футболисты и все наши братья и сестры подходили к матчу с волнением и любовью. Они могли бы преподать хороший урок на поле – если бы моменты, которые у них были в последние 3-5 минут, превратились в голы, то соперник возвращался бы домой в слезах. К сожалению, этого не произошло.
Впереди чемпионат мира в 2026 году и чемпионат Европы 2028 года. У нас есть шанс подготовиться к ним наилучшим образом и, как сказал Монтелла, взять реванш. Надеюсь, команда готова к этому», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
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При чем здесь символ страны, который даже на форме есть?)
Наказание Демиралю абсолютно заслуженно, пусть думает головой когда что-то показывает.
То есть, это просто выборы для красоты. Дейсвующая власть принадлежит Айатоллам, которых не изберают. Да уж, совершенная демократия...
речь не о волке, как таковом, а о комбинации из пальцев, придуманной как знак приветствия и поддержки "серых волков"...
Ну показывай ты этот «волчий салют» у себя в Турции сколько душе угодно!
Так нет же, там это делать не интересно, ни кто не обращает внимания!
Нужно же взбудоражить людей, спровоцировать на ответную реакцию!