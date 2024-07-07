Эрдоган о бане Демирала за «волчий салют»: «Это наказание Турции как нации – разве французов наказывают за символ петуха? Отношение Запада к нам не меняется – возьмем реванш на ЧМ-2026 и Евро-2028, надеюсь»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Винченцо Монтелла Сборная Турции по футболу высшая лига Турция Сборная Австрии по футболу УЕФА Евро-2024 ЧМ-2026 Политика Мерих Демирал Реджеп Тайип Эрдоган Евро-2028 Футбол

Президент Турции считает несправедливой дисквалификацию Мериха Демирала.

Ранее УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции на 2 матча за празднование с «волчьим салютом» победы в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией (2:1). Жест запрещен в Австрии.

«Отношение Запада к нам не изменилось. Запад придерживается того же подхода и продолжает действовать в том же духе. Наказание для Мериха Демирала было определено изначально. Я говорил об этом в самолете, когда возвращался из Казахстана.

Если приветствие «Серых волков» наказуемо, то накажут ли немцев за [демонстрацию] орла? Нет. У французов есть [символ] петуха, но разве кто-то наказал бы француза? Нет.

Наказание Мериху, который, радуясь победе и забитым голам, изобразил знак серого волка, вошедший в число наших легенд, не направлено лично против Мериха. На самом деле это наказание Турции как нации.

Лучшим ответом для нас была бы победа в этом матче [с Нидерландами]. Я уверен, что футболисты и все наши братья и сестры подходили к матчу с волнением и любовью. Они могли бы преподать хороший урок на поле – если бы моменты, которые у них были в последние 3-5 минут, превратились в голы, то соперник возвращался бы домой в слезах. К сожалению, этого не произошло.

Впереди чемпионат мира в 2026 году и чемпионат Европы 2028 года. У нас есть шанс подготовиться к ним наилучшим образом и, как сказал Монтелла, взять реванш. Надеюсь, команда готова к этому», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

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57 комментариев
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Еще один скрепный диктатор, отвлекающий быдло с проблем в экономике на ненависть к Западу.
+159
-18
+141
Ответ pazo
Еще один скрепный диктатор, отвлекающий быдло с проблем в экономике на ненависть к Западу.
Даже при таком диктаторе там есть оппозиция, митинги, выборы)
+84
-12
+72
🤡
+62
-4
+58
сколько же от них геморроя((
+42
-3
+39
Один из самых мерзких "политиков" Эталонный лицемер
+38
-1
+37
Эрдоган никогда особым умом не отличался
При чем здесь символ страны, который даже на форме есть?)
+40
-4
+36
Классическая подмена понятий, когда какая-то радикальная организация, которая, кстати, активно сотрудничает с правящей партией, становится неожиданно всей страной)))

Наказание Демиралю абсолютно заслуженно, пусть думает головой когда что-то показывает.
+30
-2
+28
К чему эта аналогия с французским петухом? Петух является символом радикальных нациков? Или на гербе Турции появился волк?
+26
-1
+25
Помидорный дед совсем дурака включил.
+23
-4
+19
Спасибо скажите что вас допускают к ЧЕ—— да какая вы Европа ???????
+25
-8
+17
У деда совсем кукушка едет. Так бывает, если по 150 лет во власти сидеть-сразу везде враги мерещиться начинают.
+11
0
+11
Ответ граф Якунин
Часть Турции Европа, вы еще не проходили?
Там такая часть, что её можно за погрешность считать.
+14
-4
+10
знак "серого волка" свидетельствует о принадлежности к националистической организации "серые волки", а не к турецкой нации, члены "серых волков" не только турки, но и мусульмане других наций...подобно тому, что гитлеровская свастика, свидетельствует о принадлежности к нацисткой партии, а не ко-всему немецкому народу, и нацистами были не только этнические немцы, но и например дядя никиты михалкова...)
+10
0
+10
О. какой знакомый пафос: всемирный заговор против нас, уж мы-то не сегодня-завтра покажем враждебному западу кузькину мать. вот очень приятное впечатление оставила игра турции... если б не это все - салюты, заговор, мы всем отомстим.
+10
-1
+9
Пустышка которая косит под Халифа
+9
-1
+8
Ответ Jese Rodrigues
Причем лучше чем на Западе. В Иране вон был второй тур выборов, так как оппозиционер добрал голоса. А этот оппозиционер выступает за сотрудничество с США и постоянно критикует действующую власть (при этом репостит фейки против власти). Итог Иран более демократичная страна чем Украина к примеру.
Сам то понял какой абсурд? Он победил на выборах, но критикует действующюю власть...
То есть, это просто выборы для красоты. Дейсвующая власть принадлежит Айатоллам, которых не изберают. Да уж, совершенная демократия...
+7
0
+7
Ответ Вячеслав Соболевский
Там такая часть, что её можно за погрешность считать.
Уж побольше турецкой территории в Европе, чем у Израиля, Грузии)
+9
-2
+7
Дед Эгдоган опять дурачка включил.
+8
-2
+6
Как они все похожи, для кого спорт это война, надо найти врагов
+4
0
+4
и этот туда же
+5
-1
+4
Ответ _mountain_range_
Волк - древний символ у тюрков, упоминаемый еще в мифологии.
не надо путать божий дар с яичницей:
речь не о волке, как таковом, а о комбинации из пальцев, придуманной как знак приветствия и поддержки "серых волков"...
+4
0
+4
Ну вот зачем они несут в футбол политику, а потом ещё и возмущаются!?
Ну показывай ты этот «волчий салют» у себя в Турции сколько душе угодно!
Так нет же, там это делать не интересно, ни кто не обращает внимания!
Нужно же взбудоражить людей, спровоцировать на ответную реакцию!
+4
0
+4
Мда не примут тебя в ЕС еще лет тыс.
+4
0
+4
Ему выгодно это говорить,чтобы поднять свой рейтинг. Это большая политика.Он сейчас вместе с народом . Если бы Демираля дисквалифицировали за что то другое,напоимер,трусы он снял, то снова будет защищать об,ясняя,что Димирал показал то что у всех есть и опять это будет заговор против Турции.
+3
0
+3
учитывая, что турки - редкий гость на ЧМ и ЧЕ, им бы не о победах-суровой мсте думать, а просто стабильно бы на чемпионаты попадать.
+2
0
+2
Если отношение не меняется, чего всё лезет тогда в Европу? Вон Китай есть, им вообще пофиг на всё это.
+2
0
+2
Ответ Pavelaznaurov
Спасибо скажите что вас допускают к ЧЕ—— да какая вы Европа ???????
обыкновенная, на уроках географии это проходят.
+2
0
+2
Турция - не Европа
+2
0
+2
Ответ Pavelaznaurov
Спасибо скажите что вас допускают к ЧЕ—— да какая вы Европа ???????
Часть Турции Европа, вы еще не проходили?
+14
-12
+2
Про петушар это хорошо было
+2
-1
+1
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