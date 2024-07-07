Эрдоган о бане Демирала за «волчий салют»: «Это наказание Турции как нации – разве французов наказывают за символ петуха? Отношение Запада к нам не меняется – возьмем реванш на ЧМ-2026 и Евро-2028, надеюсь»

Президент Турции считает несправедливой дисквалификацию Мериха Демирала.

Ранее УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции на 2 матча за празднование с «волчьим салютом» победы в матче 1/8 финала с Австрией (2:1). Жест запрещен в .

«Отношение Запада к нам не изменилось. Запад придерживается того же подхода и продолжает действовать в том же духе. Наказание для было определено изначально. Я говорил об этом в самолете, когда возвращался из Казахстана.

Если приветствие «Серых волков» наказуемо, то накажут ли немцев за [демонстрацию] орла? Нет. У французов есть [символ] петуха, но разве кто-то наказал бы француза? Нет.

Наказание Мериху, который, радуясь победе и забитым голам, изобразил знак серого волка, вошедший в число наших легенд, не направлено лично против Мериха. На самом деле это наказание как нации.

Лучшим ответом для нас была бы победа в этом матче [с Нидерландами]. Я уверен, что футболисты и все наши братья и сестры подходили к матчу с волнением и любовью. Они могли бы преподать хороший урок на поле – если бы моменты, которые у них были в последние 3-5 минут, превратились в голы, то соперник возвращался бы домой в слезах. К сожалению, этого не произошло.

Впереди чемпионат мира в 2026 году и чемпионат Европы 2028 года. У нас есть шанс подготовиться к ним наилучшим образом и, как сказал Монтелла, взять реванш. Надеюсь, команда готова к этому», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

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