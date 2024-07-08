Алтынтоп назвал «несправедливой» дисквалификацию Демирала за «волчий салют»: «Это символ Турции. Вы не знаете ее историю и культуру»
Хамит Алтынтоп считает дисквалификацию Мериха Демирала несправедливой.
Напомним, УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции на 2 матча за празднование с «волчьим салютом» победы в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией (2:1). Жест запрещен в Австрии.
Демирал пропустил игру с Нидерландами в 1/4 финала турнира (1:2).
«Дисквалификация не повлияла, но, тем не менее, она несправедлива, потому что вы не знаете историю и культуру Турции», – сказал бывший полузащитник «Баварии».
Он добавил, что немецкие СМИ сыграли свою роль в решении о дисквалификации Демирала.
«Учитывая ложную информацию в прессе, которую политики любят распространять, а затем объяснять и использовать в некоторых случаях в своих интересах, это решение несправедливо.
[«Волчий салют»] – это символ Турции, турецких земель, потому что Турции уже более 5000 лет. Нужно было изучить этот вопрос повнимательнее. Мы достаточно взрослые люди, чтобы пригласить историка, чтобы лучше узнать Турцию», – заявил Алтынтоп в эфире MagentaTV.
Хамита Алтынтопа ненавидят в Турции. В него даже стреляли
Даже Эрдоган вписался за Демирала: говорит, «волчий салют» – жест радости. Турция верит в апелляцию
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Турция на чужих землях расположена. Геноциды, войны, резня - что там еще из истории не добавили?
прежде чем блеснуть глупостью.
Если что так, там несколько веков все со всеми воевали, особенно империи со стыками интересов в определённых местах. Часто в альянсах
В интернете легко проверяется, что каждая страна "тянет на себя одеяло" в плане приписывания древней истории и особого значения страны. Вот что он написал.
И хотя я не согласен с тем, что никогда мы не узнаем, как оно на самом деле, в основном он прав - школьный курс истории во всех странах мира представляет собой прежде всего инструмент пропаганды, а не обучения.