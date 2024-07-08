Алтынтоп назвал «несправедливой» дисквалификацию Демирала за «волчий салют»: «Это символ Турции. Вы не знаете ее историю и культуру»

Теги Хамит Алтынтоп Сборная Турции по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Политика Мерих Демирал Футбол

Хамит Алтынтоп считает дисквалификацию Мериха Демирала несправедливой.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции на 2 матча за празднование с «волчьим салютом» победы в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией (2:1). Жест запрещен в Австрии.

Демирал пропустил игру с Нидерландами в 1/4 финала турнира (1:2).

«Дисквалификация не повлияла, но, тем не менее, она несправедлива, потому что вы не знаете историю и культуру Турции», – сказал бывший полузащитник «Баварии».

Он добавил, что немецкие СМИ сыграли свою роль в решении о дисквалификации Демирала.

«Учитывая ложную информацию в прессе, которую политики любят распространять, а затем объяснять и использовать в некоторых случаях в своих интересах, это решение несправедливо.

[«Волчий салют»] – это символ Турции, турецких земель, потому что Турции уже более 5000 лет. Нужно было изучить этот вопрос повнимательнее. Мы достаточно взрослые люди, чтобы пригласить историка, чтобы лучше узнать Турцию», – заявил Алтынтоп в эфире MagentaTV.

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62 комментария
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Это турки свою историю не знают. Особенно когда дело касается геноцидов.
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Ну так то римскому салюту тоже не одна тыща лет, но почему-то итальянцам в сборной не приходит в голову демонстрировать свое знание истории.
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потому что Турции уже более 5000 лет.-Разумеется, мы тебя полностью поддерживаем, тихо-тихо. Звоните санитарам!
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Турки - современные турки - пришли из Сибири, прародины тюрков, в 5-8 веках на территорию причерноморья. Где ассимилировались с армянами, греками и ассирийцами. 5 тысячелетней историей той земли похвастаются разве что армяне с ассирийцами.
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5000 лет? Так вот кто на самом деле выкопал Черное море
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Надеюсь про «Турции 5000 лет» опечатка, иначе у меня для Алтынтопа неприятные новости 😎
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Ответ kemal_spartak
Комментарий скрыт
Потому что Беллингем просто не очень приличный жест показал, а не символ экстремистской организации
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Историю Турции хорошо знают еë ближайшие соседи - греки, армяне, молдаване, австрийцы и т. д. Сплошные завоевательные войны, зверства на завоëванных территориях. Только когда Россия набрала силу и стала бить турок на суше и на море с них сбили спесь.
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Про 5000 лет существования турции - ведь он же не мог серьезно эту дичь втирать. Он же вырос в Германии, ходил в нормальную немецкую школу, это ему там рассказали такое?
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Ответ Highflyer
Комментарий скрыт
Ну, греки и итальянцы могут считать себя особенными, учитывая их культуру и развитие в древние века
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Проблема не в том что недалекие футбики несут чушь и показывают свои кукиши. А в том что президент цитирует Энвера Пашу, обожает карту с туранами где полмира от крымских татар до уйгуров китайских это тюркская братва под крышей турецкого султана, министр иностранных дел откровенно провоцирует этими жестами тех же армян, параллельно идут погромы сирийцев.. Тут как бы государственная идеология у них такая, эти футболеры просто верхушка айсберга. Но кончится это точно так же как всегда. Карфаген должен быть разрушен.
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+12
Да знают все вашу историю, потому и зиговать не разрешают
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+11
Он в нулях разбирается?
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+9
Ответ Семён Жуйло
Турки говорят, что не экстремистский, но мне сказали, что экстремистский, и я сразу поверил. И теперь у меня истерика.
В любом случае, жест ассоциацируется с политической организацией, поэтому не может не наказываться УЕФА
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Какую на хер историю Золотомяч?
Турция на чужих землях расположена. Геноциды, войны, резня - что там еще из истории не добавили?
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Если бы плохо знали турецкую историю, Демирала как раз бы никто и не наказал))
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5000 лет? Надеюсь речь не про историю турков на Малой Азии.
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Эменике и за меньшее удаляли. А тут целый националистский жест
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Ответ Даша Тихонова
Турки - современные турки - пришли из Сибири, прародины тюрков, в 5-8 веках на территорию причерноморья. Где ассимилировались с армянами, греками и ассирийцами. 5 тысячелетней историей той земли похвастаются разве что армяне с ассирийцами.
Обычно Даше помогают, но тут Даша сама всем помогла. Спасибо 😎
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
так и не понял, жаль
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Ответ SPAIN 2010
Турции более 5000 лет, имеет титульную нацию, имеет свою территорию, имеет свою культуру, традиции, есть свой язык, флаг..ну и к чему эти волчьи салюты, в чём заключается форма претензии, чего они и кому хотят что то доказать? Мы Тцрция бла бла бла, мы свободны бла бла бла, мы едины бла бла бла...так это всё у вас есть
огромный комплекс неполноценности
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Ответ Иван Иванов
О, мальчик.. а ты случаем не из тех кто верит "цитатам" Ленина в интернете? В интернете у него легко всё проверяется)))))) Хахпха.. это же не аналог телека.. нее, здесь свободная зона! 🤡
ты бы перечитал еще разок, если не понял, что имелось в виду.
прежде чем блеснуть глупостью.
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Ответ Семён Жуйло
Турки говорят, что не экстремистский, но мне сказали, что экстремистский, и я сразу поверил. И теперь у меня истерика.
Бозкурт - неофашисты с историей насилия, терактов и политических убийств. Если это не экстремисты, то кто?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Историю Турции хорошо знают еë ближайшие соседи - греки, армяне, молдаване, австрийцы и т. д. Сплошные завоевательные войны, зверства на завоëванных территориях. Только когда Россия набрала силу и стала бить турок на суше и на море с них сбили спесь.
Хм… т.е Португалия с Турцией не воевала? И Габсбурги тоже? И Англия тоже? И на Балканах Турков не гоняли? Опять Русские всех спасли, да?
Если что так, там несколько веков все со всеми воевали, особенно империи со стыками интересов в определённых местах. Часто в альянсах
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Опять хамит,ну что за человек
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Ответ Иван Иванов
Что ты не понял?? Потоки информации подконтрольны, и в интернетах тоже. То что весь этот бред можно легко проверить - да. Но одного инета мало
Ты реально не способен понять, что написано? Даже когда намекнули несколько раз, что стоит прочитать внимательнее?

В интернете легко проверяется, что каждая страна "тянет на себя одеяло" в плане приписывания древней истории и особого значения страны. Вот что он написал.

И хотя я не согласен с тем, что никогда мы не узнаем, как оно на самом деле, в основном он прав - школьный курс истории во всех странах мира представляет собой прежде всего инструмент пропаганды, а не обучения.
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Ответ МТБ
Могут. А изменили?
Свастика несомненно изменила. Примеро в 20-х, 30-х годах 20-го века и изменила.
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Ответ Иван Иванов
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Комментарий удален модератором
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Историю Турции хорошо знают еë ближайшие соседи - греки, армяне, молдаване, австрийцы и т. д. Сплошные завоевательные войны, зверства на завоëванных территориях. Только когда Россия набрала силу и стала бить турок на суше и на море с них сбили спесь.
Да их уже после конца 16 века перестали особо бояться
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