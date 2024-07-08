Алтынтоп назвал «несправедливой» дисквалификацию Демирала за «волчий салют»: «Это символ Турции. Вы не знаете ее историю и культуру»

Хамит Алтынтоп считает дисквалификацию Мериха Демирала несправедливой.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции на 2 матча за празднование с «волчьим салютом» победы в матче 1/8 финала с Австрией (2:1). Жест запрещен в Австрии.

Демирал пропустил игру с Нидерландами в 1/4 финала турнира (1:2).

«Дисквалификация не повлияла, но, тем не менее, она несправедлива, потому что вы не знаете историю и культуру Турции», – сказал бывший полузащитник «Баварии».

Он добавил, что немецкие СМИ сыграли свою роль в решении о дисквалификации Демирала.

«Учитывая ложную информацию в прессе, которую политики любят распространять, а затем объяснять и использовать в некоторых случаях в своих интересах, это решение несправедливо.

[«Волчий салют»] – это символ Турции, турецких земель, потому что Турции уже более 5000 лет. Нужно было изучить этот вопрос повнимательнее. Мы достаточно взрослые люди, чтобы пригласить историка, чтобы лучше узнать Турцию», – заявил Алтынтоп в эфире MagentaTV.

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