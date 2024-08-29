Мбаппе, Дембеле, Канте, Гризманн, Кунде, Тео – в составе сборной Франции на матчи Лиги наций

Объявлен состав сборной Франции на матчи Лиги наций.

огласил список игроков, вызванных на игры против Италии и Бельгии 6 и 9 сентября.

Состав сборной Франции:

Вратари: («Милан»), (« »), (« »).

Защитники: (« »), (« »), («Милан»), (« »), (« »), («Реал»), Вильям Салиба (« »), (« »).

Полузащитники: (« »), (« »), Ману Коне (« »), («Реал»), (« »).

Нападающие: («ПСЖ»), («ПСЖ»), (« »), («ПСЖ»), (« »), («Бавария»), (« »).