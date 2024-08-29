Мбаппе, Дембеле, Канте, Гризманн, Кунде, Тео – в составе сборной Франции на матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Франции на матчи Лиги наций.
Дидье Дешам огласил список игроков, вызванных на игры против Италии и Бельгии 6 и 9 сентября.
Состав сборной Франции:
Вратари: Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»).
Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).
Полузащитники: Юссуф Фофана («Милан»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Ману Коне («Боруссия Менхенгладбах»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
Гюсто, давно заслужил, согласен. Насчет Фофана, надо дать время. Он постоянно травмируется, надо время, чтобы форму набрать.
Можно было бы Шевалье вызвать, зачем эти Ареоля и Самба, не понимаю.