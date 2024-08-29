Мбаппе, Дембеле, Канте, Гризманн, Кунде, Тео – в составе сборной Франции на матчи Лиги наций

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Объявлен состав сборной Франции на матчи Лиги наций.

Дидье Дешам огласил список игроков, вызванных на игры против Италии и Бельгии 6 и 9 сентября. 

Состав сборной Франции:

Вратари: Майк Меньян («Милан»), Брис СамбаЛанс»), Альфонс АреоляВест Хэм»).

Защитники: Жонатан КлоссНицца»), Уэсли ФофанаЧелси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима КонатеЛиверпуль»), Жюль КундеБарселона»), Ферлан Менди («Реал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо УпамеканоБавария»).

Полузащитники: Юссуф ФофанаМилан»), Нголо КантеАль-Иттихад»), Ману Коне («Боруссия Менхенгладбах»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-ЭмериПСЖ»).

Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Антуан ГризманнАтлетико»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан МбаппеРеал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус ТюрамИнтер»).

16 комментариев
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Коло муани уже второй сезон мертвый, но Дешам продолжает тянуть его в сборную. Спасибо что на этот раз олисе вызвал а не другого любимчика комана. Так же можно было попробовать гюсто вместо клосса которого Дешам так и не внес в окончательную заявку на евро. Фофана из Челси вообще не должен подпускаться к сборной
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Ответ SCHOKKKK
Месси, Мартинес, Де Пауль, Марчиняк - в составе сборной Аргентины на товарищеские матчи
2 года прошло,до сих пор не можешь не плакать,преданный фан Месси!!)
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Стоило провалиться Мистеру Атлетико и графу Миланскому на евро так Величие Черепашки испарилась! 😎🔥
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Поздравляю всех болельщиком со скорым стартом Лиги и травмации)))
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Дешман еще тренер? Когда уже выгонят этого предателя и труса?
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Ответ SWAGG
Коло муани уже второй сезон мертвый, но Дешам продолжает тянуть его в сборную. Спасибо что на этот раз олисе вызвал а не другого любимчика комана. Так же можно было попробовать гюсто вместо клосса которого Дешам так и не внес в окончательную заявку на евро. Фофана из Челси вообще не должен подпускаться к сборной
Ну а любовь Дешама к Упамагуайру не дано понять никому
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Ответ S. A.
Ну а любовь Дешама к Упамагуайру не дано понять никому
Можно было бы понять если Упамекано играл с Конате как в Лейпциге было. А так не считая нескольких фейлов Упамекано хороший защитник
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Ответ SWAGG
Коло муани уже второй сезон мертвый, но Дешам продолжает тянуть его в сборную. Спасибо что на этот раз олисе вызвал а не другого любимчика комана. Так же можно было попробовать гюсто вместо клосса которого Дешам так и не внес в окончательную заявку на евро. Фофана из Челси вообще не должен подпускаться к сборной
Ну если бы не вызвал Олисе, но было бы ооочень странно. По идее, ему дорога в старт, на правый фланг. Слева, в зверской форме Барколя.
Гюсто, давно заслужил, согласен. Насчет Фофана, надо дать время. Он постоянно травмируется, надо время, чтобы форму набрать.
Можно было бы Шевалье вызвать, зачем эти Ареоля и Самба, не понимаю.
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Ответ SWAGG
Коло муани уже второй сезон мертвый, но Дешам продолжает тянуть его в сборную. Спасибо что на этот раз олисе вызвал а не другого любимчика комана. Так же можно было попробовать гюсто вместо клосса которого Дешам так и не внес в окончательную заявку на евро. Фофана из Челси вообще не должен подпускаться к сборной
А упамекано должен вызываться, если фофана не должен ?)
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