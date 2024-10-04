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Глушаков о тренерах: «Иностранцы показывают миллион ненужных упражнений для показухи. Футбол – простая игра, поставьте «квадрат» на тренировке»

Денис Глушаков поделился мнением об иностранных тренерах в России.

Ранее стало известно, что 37-летний полузащитник будет играть за СКА в Медиалиге.

– Юран критикует иностранных тренеров в РПЛ и считает, что должны работать российские специалисты. Что вы думаете по этому поводу?

– Я давно уже начал анализировать работу тренеров, так как на моем футбольном веку были разные специалисты со многих стран. Когда тренер ставит миллион фишек на тренировке, поле превращается в вечернюю полосу аэропорта – это не есть хорошо.

Чем меньше фишек было на поле в моей карьере, тем проще тренер объяснял упражнения, и результат был лучше.

Футболист – это такое существо, которому не нужны миллион разных упражнений. Футбол – это простая игра: получил, отдал, закрылся.

То же самое можно сказать про тренеров по физической подготовке, которые дают миллион разных упражнений в тренажерном зале и от которых пользы почти нет. У меня трехлетняя дочь тоже может подергать резинку три раза, но где эффект от этого упражнения? За 37 лет я так и не понял.

Профессиональному спортсмену не нужна обязательная профилактика: футболист сам понимает, нужно ему сегодня делать профилактику или нет.

Некоторые иностранные тренеры приезжают в Россию и для показухи показывают миллион ненужных упражнений – для чего? Чтобы показать, какие они профессионалы?

Поставьте просто «квадрат» на тренировке, чтобы люди отдавали пас в нужную ногу, – сказал Денис Глушаков.

Денис Глушаков: «Футбол – это шоу-бизнес, подустал от агентской эпопеи и шумихи, 7 лет мне вставляют палки в колеса. После ЧМ РПЛ не особо растет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
Тренировки
медийный футбол
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