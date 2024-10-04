Глушаков о тренерах: «Иностранцы показывают миллион ненужных упражнений для показухи. Футбол – простая игра, поставьте «квадрат» на тренировке»
Ранее стало известно, что 37-летний полузащитник будет играть за СКА в Медиалиге.
– Юран критикует иностранных тренеров в РПЛ и считает, что должны работать российские специалисты. Что вы думаете по этому поводу?
– Я давно уже начал анализировать работу тренеров, так как на моем футбольном веку были разные специалисты со многих стран. Когда тренер ставит миллион фишек на тренировке, поле превращается в вечернюю полосу аэропорта – это не есть хорошо.
Чем меньше фишек было на поле в моей карьере, тем проще тренер объяснял упражнения, и результат был лучше.
Футболист – это такое существо, которому не нужны миллион разных упражнений. Футбол – это простая игра: получил, отдал, закрылся.
То же самое можно сказать про тренеров по физической подготовке, которые дают миллион разных упражнений в тренажерном зале и от которых пользы почти нет. У меня трехлетняя дочь тоже может подергать резинку три раза, но где эффект от этого упражнения? За 37 лет я так и не понял.
Профессиональному спортсмену не нужна обязательная профилактика: футболист сам понимает, нужно ему сегодня делать профилактику или нет.
Некоторые иностранные тренеры приезжают в Россию и для показухи показывают миллион ненужных упражнений – для чего? Чтобы показать, какие они профессионалы?
Поставьте просто «квадрат» на тренировке, чтобы люди отдавали пас в нужную ногу, – сказал Денис Глушаков.
Денис Глушаков: «Футбол – это шоу-бизнес, подустал от агентской эпопеи и шумихи, 7 лет мне вставляют палки в колеса. После ЧМ РПЛ не особо растет»
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