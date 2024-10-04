Фанаты «Сити» собрали 1000+ фунтов на баннер для Гвардиолы с просьбой остаться на каталанском. Его вывесят перед игрой с «Фулхэмом»: «Он сделал для клуба то же, что Кройфф для «Барсы»

Фанаты «Манчстер Сити» хотят убедить Пепа Гвардиолу не уходить из клуба.

Фанатская группа 1894, которая организует перформансы на «Этихаде», в сотрудничестве с подкастом 93:20, за сутки собрала более 1000 фунтов для создания баннера, который будет продемонстрирован перед матчем между «Манчестер Сити » и «Фулхэмом» в субботу.

Баннер будет содержать послание главному тренеру на каталанском языке в знак уважения: «Мы хотим, чтобы ты остался».

«В спортивном плане Пеп сделал для «Сити» то же, что Йохан Кройфф сделал для «Барселоны». Все болельщики, которых я знаю, отчаянно хотят, чтобы он остался и продолжал строить свое наследие в клубе.

Мы скандируем его имя на каждом матче, и теперь хотим, чтобы он знал, что все на «Этихаде» желают, чтобы он остался после этого сезона», – заявил представитель The 93:20 Podcast в интервью Manchester Evening News.

Пеп Гвардиола прокомментировал эту инициативу на пресс-конференции перед матчем и поблагодарил за поддержку, которую он получал с момента своего приезда в Манчестер.

«Они должны принести мне счет, чтобы я мог вернуть им деньги за баннер. Большое спасибо. Я влюбился в это место с первого дня», – сказал Гвардиола.

Контракт испанца с «горожанами» истекает летом 2025 года, и тренер еще не подтвердил, останется ли он после окончания этого сезона: «Что должно произойти, то произойдет».