  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Сити» собрали 1000+ фунтов на баннер для Гвардиолы с просьбой остаться на каталанском. Его вывесят перед игрой с «Фулхэмом»: «Он сделал для клуба то же, что Кройфф для «Барсы»
23

Фанаты «Сити» собрали 1000+ фунтов на баннер для Гвардиолы с просьбой остаться на каталанском. Его вывесят перед игрой с «Фулхэмом»: «Он сделал для клуба то же, что Кройфф для «Барсы»

Фанаты «Манчстер Сити» хотят убедить Пепа Гвардиолу не уходить из клуба.

Фанатская группа 1894, которая организует перформансы на «Этихаде», в сотрудничестве с подкастом 93:20, за сутки собрала более 1000 фунтов для создания баннера, который будет продемонстрирован перед матчем между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом» в субботу. 

Баннер будет содержать послание главному тренеру на каталанском языке в знак уважения: «Мы хотим, чтобы ты остался».

«В спортивном плане Пеп сделал для «Сити» то же, что Йохан Кройфф сделал для «Барселоны». Все болельщики, которых я знаю, отчаянно хотят, чтобы он остался и продолжал строить свое наследие в клубе.

Мы скандируем его имя на каждом матче, и теперь хотим, чтобы он знал, что все на «Этихаде» желают, чтобы он остался после этого сезона», – заявил представитель The 93:20 Podcast в интервью Manchester Evening News.

Пеп Гвардиола прокомментировал эту инициативу на пресс-конференции перед матчем и поблагодарил за поддержку, которую он получал с момента своего приезда в Манчестер.

«Они должны принести мне счет, чтобы я мог вернуть им деньги за баннер. Большое спасибо. Я влюбился в это место с первого дня», – сказал Гвардиола.

Контракт испанца с «горожанами» истекает летом 2025 года, и тренер еще не подтвердил, останется ли он после окончания этого сезона: «Что должно произойти, то произойдет».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoЛа Лига
болельщики
logoЙохан Кройфф
logoПеп Гвардиола
Этихад Стэдиум
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У Фабрегаса та же ДНК, что и у Гвардиолы. Редко увидишь такой стиль игры в Италии». Хавбек «Комо» Перроне, арендованный у «Сити», о тренерах
8сегодня, 12:43
Кроос о словах Маттеуса про «Баварию»: «Начало октября, а люди уже сходят с ума, говоря, что сейчас игра лучше, чем при Гвардиоле. Присоединюсь, если они будут так же играть против сильных команд»
17вчера, 16:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тренер «Зенита» Оливейра об Антоне Миранчуке: «Он был в списке, но не пошел к нам. Депая рассматривали, но, как и с Рабьо, вопрос в зарплате – это невозможно»
10 минут назад
Индзаги отказал «МЮ». Клуб хотел назначить тренера «Интера» в паузу на игры сборных (Танкреди Палмери)
1317 минут назад
«Энрике недоволен Доннаруммой, но и Сафонов его не убедил». Журналист L’Équipe о вратарях «ПСЖ»
2031 минуту назад
Веллитон: «Спартак», я люблю тебя, с удовольствием бы вернулся. Обожаю этот клуб, болельщиков, игроков. Мне очень хорошо в России»
1049 минут назад
Вальдано о Мбаппе: «Кажется, что такой феномен решит все проблемы, в реальности он заменяет их другими. Пришел Килиан, но ушел Кроос, который давал «Реалу» динамику»
656 минут назад
Тен Хаг о риске увольнения из «МЮ»: «Это даже не обсуждается. Мы работаем сообща: владельцы, игроки, персонал»
36сегодня, 13:58
Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Шотландией
41сегодня, 13:33
Министр спорта РФ Дегтярев: «Много стран хотят сыграть со сборной России товарищеские матчи»
37сегодня, 13:22
Суд ЕС признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам Евросоюза после иска экс-хавбека «Локо» Диарра
48сегодня, 13:01
Соберите коллекцию карточек с футболистами и выиграйте PlayStation или iPhone
1сегодня, 13:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Леонид Трахтенберг: «В Союзе 15 республик болели за свою команду и за «Спартак». Или даже в обратной последовательности»
2 минуты назад
Медина и Игнатов из «Спартака» пропустят матч РПЛ с «Ростовом». Они восстанавливаются после травм
11 минут назад
Каманцев о наступе Тормены на пах Гонду: «Игроки будут удаляться с поля за подобные вещи»
735 минут назад
«Спартак» из Костромы «за нацистское скандирование» фанатов в Кубке России оштрафован на 50 тысяч рублей
636 минут назад
Кирьяков о «Спартаке»: «Станковича перехвалили. У нас принято петь дифирамбы после двух-трех матчей»
144 минуты назад
Латышонок о топ-вратарях: «Нравился Чех, Касильяс впечатлил, когда в сборной Испании все тащил. Во дворе меня Буффоном прозвали»
145 минут назад
«Наполи» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
2сегодня, 13:57
КДК оштрафовал «Краснодар» на 10 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес «Зенита»
6сегодня, 13:48
Де Брюйне и Лукаку не вызваны в сборную Бельгии. Тедеско объяснил, что игроки сами попросили об этом
5сегодня, 13:36Фото
Тренер «Спартака» Сакич избежал санкций после удаления в матче с «Локо». Клубы оштрафованы на 30 тысяч за скандирования фанатов, красно-белые – еще на 100 за неподобающее поведение команды
11сегодня, 13:21