Индзаги о 3:2 с «Удинезе» после поражения от «Милана»: «Я посмотрел в глаза игрокам и не сомневался, что мы увидим такое выступление. «Интер» должен был забивать еще»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги игры с «Удинезе».

«Нерадзурри» одержали победу со счетом 3:2 в 6-м туре Серии А. В предыдущем туре «Интер » уступил «Милану» в дерби (1:2).

«Мы забили три гола, но, учитывая количество моментов, которые мы создали, мы должны были забивать еще. «Удинезе » два раза вошел в штрафную и оба раза забил, Зоммеру почти не приходилось вступать в игру.

Сегодня утром я посмотрел в глаза своим игрокам и не сомневался, что мы увидим такое выступление. Неделя после поражения [от «Милана»] выдалась непростой, но болельщики, как всегда, сыграли свою роль, оказав сильную поддержку.

Мы уже видели в этом сезоне, как сложна Серия А, сложна каждая игра. Поэтому мы должны действовать более уверенно при своих атаках», – сказал Индзаги .