Игрокам костромского «Спартака» пообещали айфоны, если они откажутся от снюса. Сначала подарить смартфоны хотели только бросившим, но возмутились те, кто не употребляет (Mash)
Как сообщает «МК Кострома» со ссылкой на Mash, учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский рассказал о вредных привычках игроков. По его словам, каждые 6 месяцев футболисты проходят проверку на полиграфе, и тот показывает, что большинство из них постоянно лжет, отвечая на вопрос «Есть ли у вас вредные привычки?»
Хотимский утверждает, что игроки «Спартака» употребляют снюс – измельченный увлажненный табак. Учредитель клуба пообещал, что подарит iPhone в полной комплектации каждому игроку, кто прекратит употреблять снюс.
Это обещание вызвало недовольство в команде – возмутились те, кто не употребляют снюс. В итоге Хотимский пообещал айфоны всей команде, если от снюса откажутся все.
«Спартак» занимает второе место в группе «Золото» LEON Второй лиги А.
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