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  • Игрокам костромского «Спартака» пообещали айфоны, если они откажутся от снюса. Сначала подарить смартфоны хотели только бросившим, но возмутились те, кто не употребляет (Mash)
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Игрокам костромского «Спартака» пообещали айфоны, если они откажутся от снюса. Сначала подарить смартфоны хотели только бросившим, но возмутились те, кто не употребляет (Mash)

Игрокам клуба из Костромы пообещали айфоны в обмен на отказ от снюса.

Как сообщает «МК Кострома» со ссылкой на Mash, учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский рассказал о вредных привычках игроков. По его словам, каждые 6 месяцев футболисты проходят проверку на полиграфе, и тот показывает, что большинство из них постоянно лжет, отвечая на вопрос «Есть ли у вас вредные привычки?»

Хотимский утверждает, что игроки «Спартака» употребляют снюс – измельченный увлажненный табак. Учредитель клуба пообещал, что подарит iPhone в полной комплектации каждому игроку, кто прекратит употреблять снюс.

Это обещание вызвало недовольство в команде – возмутились те, кто не употребляют снюс. В итоге Хотимский пообещал айфоны всей команде, если от снюса откажутся все.

«Спартак» занимает второе место в группе «Золото» LEON Второй лиги А.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «МК Кострома»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак Кострома
logoВторая лига А
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