Абаев об упущенном «Локо» чемпионстве в 2014-м: «У Кучука начались непонятки с Диарра. Ласс был недоволен, что нас закрывают на базе, проверяют давление – он ведь мусульманин, не пьет и не курит»

Экс-вратарь «Локомотива» Илья Абаев рассказал о конфликте Кучука и Диарра.

В сезоне-2013/14 « » занял 3-е место с 59 очками в 30 матчах, а чемпионом стал ЦСКА (64 очка). Вторым финишировал «Зенит» (63 очка).

– В вашем первом сезоне «Локомотив» до последнего тура боролся за чемпионство. Наверняка трагедия, что не получилось.

– В начале сезона чувствовалась неуверенность, теряли много очков. Но потом пришли Диарра и , и у нас поперло. Первый круг мы вообще отлично закончили, побеждали всех подряд.

Но потом у начались непонятки с . Ласс был недоволен тем, что нас иногда закрывают на базе после игр. Или что перед тренировками проверяют давление – он ведь мусульманин, не пьет и не курит.

С такими ключевыми игроками нужно уметь находить общий язык, но у Кучука не получилось. Три решающих матча того сезона Диарра играл не в полную силу – либо специально, либо просто потерял мотивацию, – рассказал .

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