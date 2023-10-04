Абаев об упущенном «Локо» чемпионстве в 2014-м: «У Кучука начались непонятки с Диарра. Ласс был недоволен, что нас закрывают на базе, проверяют давление – он ведь мусульманин, не пьет и не курит»

Теги Локомотив Лассана Диарра премьер-лига Россия Мубарак Буссуфа Илья Абаев Леонид Кучук Футбол

Экс-вратарь «Локомотива» Илья Абаев рассказал о конфликте Кучука и Диарра.

В сезоне-2013/14 «Локо» занял 3-е место с 59 очками в 30 матчах, а чемпионом стал ЦСКА (64 очка). Вторым финишировал «Зенит» (63 очка).

– В вашем первом сезоне «Локомотив» до последнего тура боролся за чемпионство. Наверняка трагедия, что не получилось.

– В начале сезона чувствовалась неуверенность, теряли много очков. Но потом пришли Диарра и Буссуфа, и у нас поперло. Первый круг мы вообще отлично закончили, побеждали всех подряд.

Но потом у Леонида Кучука начались непонятки с Диарра. Ласс был недоволен тем, что нас иногда закрывают на базе после игр. Или что перед тренировками проверяют давление – он ведь мусульманин, не пьет и не курит.

С такими ключевыми игроками нужно уметь находить общий язык, но у Кучука не получилось. Три решающих матча того сезона Диарра играл не в полную силу – либо специально, либо просто потерял мотивацию, – рассказал Абаев

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11 комментариев

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Demedieu
талантливый засранец Диарра
+6
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Константин Лобандиевский
Кучук вообще долбанутый. А под давлением его завихрения увеличиваются в десятой степени
+7
-2
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тот самый Кадрус
Так и не понял, причем тут его вероисповедание и измерение давления. Его же не на алкотестере проверяли перед матчами. Мусульмане тоже меряют давление. Как мусульманин вам говорю ))
+4
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Абдулов Алексей
Да, знатно мы тогда обосрались на финише...
Сначала Чорлука словил глупую 4-ую (или 8-ую) ЖК за ненужные разговоры с арбитром и пропустил матч с Зенитом в 28-ом туре. Потом умудрились проиграть "похмельному" Ростову, что выиграл кубок России парой дней ранее. А матч с конями уже ничего не решал (даже, если бы и выиграли, то чемпионом стал Зенит).
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RusDunkelheit
Ответ Dmitry Orlov
Тем не менее, с этим "долбанутым" были единственные медали при президентстве тёти Оли.
у него и самый сильный состав был
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Тренерские конспекты Бормана
"Мусульманин - значит не пьет и не курит" - сказочки для Абаевых
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Dmitry Orlov
Ответ Константин Лобандиевский
Кучук вообще долбанутый. А под давлением его завихрения увеличиваются в десятой степени
Тем не менее, с этим "долбанутым" были единственные медали при президентстве тёти Оли.
+1
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Jason Williams
Ответ верблюжья смегма
Брат, сестра абал
интересные у вас семейные отношения
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GerbertS
что то ..., что это ..... И вот эти обе ... такие, что я ....

как говорится..
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верблюжья смегма
Брат, сестра абал
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Dooomer
Ответ Абдулов Алексей
Да, знатно мы тогда обосрались на финише... Сначала Чорлука словил глупую 4-ую (или 8-ую) ЖК за ненужные разговоры с арбитром и пропустил матч с Зенитом в 28-ом туре. Потом умудрились проиграть "похмельному" Ростову, что выиграл кубок России парой дней ранее. А матч с конями уже ничего не решал (даже, если бы и выиграли, то чемпионом стал Зенит).
"матч с конями уже ничего не решал" а ЛЧ?
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