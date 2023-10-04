Абаев об упущенном «Локо» чемпионстве в 2014-м: «У Кучука начались непонятки с Диарра. Ласс был недоволен, что нас закрывают на базе, проверяют давление – он ведь мусульманин, не пьет и не курит»
Экс-вратарь «Локомотива» Илья Абаев рассказал о конфликте Кучука и Диарра.
В сезоне-2013/14 «Локо» занял 3-е место с 59 очками в 30 матчах, а чемпионом стал ЦСКА (64 очка). Вторым финишировал «Зенит» (63 очка).
– В вашем первом сезоне «Локомотив» до последнего тура боролся за чемпионство. Наверняка трагедия, что не получилось.
– В начале сезона чувствовалась неуверенность, теряли много очков. Но потом пришли Диарра и Буссуфа, и у нас поперло. Первый круг мы вообще отлично закончили, побеждали всех подряд.
Но потом у Леонида Кучука начались непонятки с Диарра. Ласс был недоволен тем, что нас иногда закрывают на базе после игр. Или что перед тренировками проверяют давление – он ведь мусульманин, не пьет и не курит.
С такими ключевыми игроками нужно уметь находить общий язык, но у Кучука не получилось. Три решающих матча того сезона Диарра играл не в полную силу – либо специально, либо просто потерял мотивацию, – рассказал Абаев.
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Сначала Чорлука словил глупую 4-ую (или 8-ую) ЖК за ненужные разговоры с арбитром и пропустил матч с Зенитом в 28-ом туре. Потом умудрились проиграть "похмельному" Ростову, что выиграл кубок России парой дней ранее. А матч с конями уже ничего не решал (даже, если бы и выиграли, то чемпионом стал Зенит).
как говорится..