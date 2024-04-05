Беленов об РПЛ: «Уровень упал – 100%. Раньше были футболисты, которые играли в «Реале», «Челси», условной «Барселоне» – Диарра, Это′О, другие звезды. Сейчас таких нет»

Александр Беленов заявил, что уровень РПЛ стал ниже, чем 10 лет назад.

– Вам не кажется, что наш чемпионат стал интереснее?

– Смотря с какими сезонами сравнивать. Если брать сезоны с 2012 года по 2014, то точно нет. Если говорить про последние пять, то все выровнялось. Сейчас каждая команда может отнять очки у другой. Но в плане качества футбол не стал интереснее, уровень нашего чемпионата упал – это 100%.

– Это связано с тем, что яркие футболисты не едут к нам из‑за отсутствия еврокубков?

– Раньше вы открывали программку перед матчем и видели фамилии футболистов, которые играли в мадридском « », « », условной «Барселоне». Лет десять назад у нас играли , Это′О и многие другие звезды. Сейчас таких футболистов у нас нет.

– Вы верите, что уровень нашего футбола в будущем станет таким же, как раньше?

– Когда нас вернут в еврокубки, когда к нам поедут топовые футболисты, близкие по уровню с теми, кто играл у нас 10 лет назад, то, конечно, уровень поднимется, – сказал вратарь « » .