Беленов об РПЛ: «Уровень упал – 100%. Раньше были футболисты, которые играли в «Реале», «Челси», условной «Барселоне» – Диарра, Это′О, другие звезды. Сейчас таких нет»

Теги Челси Лассана Диарра премьер-лига Россия премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Самюэль Это′О Ла Лига Факел Александр Беленов Матч ТВ Футбол

Александр Беленов заявил, что уровень РПЛ стал ниже, чем 10 лет назад.

Вам не кажется, что наш чемпионат стал интереснее?

– Смотря с какими сезонами сравнивать. Если брать сезоны с 2012 года по 2014, то точно нет. Если говорить про последние пять, то все выровнялось. Сейчас каждая команда может отнять очки у другой. Но в плане качества футбол не стал интереснее, уровень нашего чемпионата упал – это 100%.

Это связано с тем, что яркие футболисты не едут к нам из‑за отсутствия еврокубков?

– Раньше вы открывали программку перед матчем и видели фамилии футболистов, которые играли в мадридском «Реале», «Челси», условной «Барселоне». Лет десять назад у нас играли Диарра, Это′О и многие другие звезды. Сейчас таких футболистов у нас нет.

Вы верите, что уровень нашего футбола в будущем станет таким же, как раньше?

– Когда нас вернут в еврокубки, когда к нам поедут топовые футболисты, близкие по уровню с теми, кто играл у нас 10 лет назад, то, конечно, уровень поднимется, – сказал вратарь «Факела» Александр Беленов.

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5 комментариев
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Да помню времена у нас играли топовые Эменике Веллитон Алекс и Макгиди на Петровском помню 2:3 выиграли Эма еще удалил судья
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Те, кто утверждают, что уровень нашего футбола не упал, скорее всего следят не за РПЛ))
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Почти все потом завершили карьеру или в Китай поэтому в Анжи приехать на пенсию это не совсем показатель
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сейчас только по уголовке к нам едут
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Ответ T622222
Почти все потом завершили карьеру или в Китай поэтому в Анжи приехать на пенсию это не совсем показатель
Есть и другие примеры - Иванович, Фарфан, Хеведес на закате карьеры приезжали и становились лучшими в РПЛ.
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