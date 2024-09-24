«Зенит» теперь может играть как с «тремя башнями», так и с маленькими «гномами». Тренер петербуржцев Оливейра о тактике после прихода Глушенкова, Соболева и Гонду
– Как будет выглядеть нападение «Зенита», когда вернется в стартовый состав Глушенков?
– Все зависит от того, против кого мы будем играть и какой системы. Если будем играть против низкого блока, то можем использовать его чуть ниже. Также мы можем ставить его на позицию «десятки», как и «ложной девятки» или использовать его на флангах.
Все зависит от нашей готовности в недельном цикле и соперника, но мы хотим быть вариативными в атаке. И сейчас «Зенит» за счет Глушенкова, Соболева и Лусиано может варьировать свою игру.
Мы теперь можем играть в атаке как с «тремя башнями», так и, скажем так, с маленькими «гномами», поставив Педро, Глушенкова и Артура (смеется). Для нас это большой плюс, что мы можем состав и систему, варьируя ее при необходимости, – сказал Вильям Оливейра.
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