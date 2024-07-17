Ринат Билялетдинов о словах казанского имама, призвавшего бить женщин мисваком: «Может, раньше эти законы шариата действовали, но по ним и 4 жены можно иметь. Современность внесет изменения»

Ринат Билялетдинов отреагировал на слова имама, призвавшего бить женщин.

Казанский имам Тимур Камаев заявил, что при определенных обстоятельствах муж может «побивать» жену мисваком – щеткой для чистки зубов. Позднее издание, которое распространило слова духовного наставника, заявило, что СМИ исказили его высказывание.

«А этот имам не показал и не рассказал, как бить жену зубной щеткой? И по какой части тела? Честно, не могу представить это! Побивать – неправильное слово, впервые слышу о таком. Если этот имам имеет в виду измену, то это вопрос как доказуемый, так и недоказуемый. Про неуважение тоже сложно говорить – у каждого человека есть своя планка.

Сейчас скажу за женщин: «А в отношении мужа действует похожий кодекс?» То есть жена может ударить недостойного мужа щеткой в ответ? Или мы имеем дело с односторонним движением?

Про измену и неуважение можно всегда притянуть за уши. Поэтому все эти методы для меня уже забыты. Может быть, раньше эти законы шариата действовали, но по ним и четыре жены можно иметь. Причем каждая последующая жена просит одобрение на брак у самой первой. Кто-то к этому серьезно относится, а я с юмором.

Современность внесет свои изменения в эти правила. Побивать, а тем более бить – неприменимо к женщинам. Надо договариваться цивилизованно. Если это имам, то все надо увязать, согласно религиозным постулатам, но я не богослов, не буду спорить. Рассуждаю с со стороны жизни обычных людей.

Но побивать жену зубной щеткой, как говорится: «Шурик, это уже не наш метод!» Надо помнить классику. Давайте отнесемся к этому имаму помягче, может, его на так поняли. Жена – тоже человек», – сказал экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Билялетдинов.