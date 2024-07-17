Ринат Билялетдинов о словах казанского имама, призвавшего бить женщин мисваком: «Может, раньше эти законы шариата действовали, но по ним и 4 жены можно иметь. Современность внесет изменения»

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия Ринат Билялетдинов религия Футбол

Ринат Билялетдинов отреагировал на слова имама, призвавшего бить женщин.

Казанский имам Тимур Камаев заявил, что при определенных обстоятельствах муж может «побивать» жену мисваком – щеткой для чистки зубов. Позднее издание, которое распространило слова духовного наставника, заявило, что СМИ исказили его высказывание.

«А этот имам не показал и не рассказал, как бить жену зубной щеткой? И по какой части тела? Честно, не могу представить это! Побивать – неправильное слово, впервые слышу о таком. Если этот имам имеет в виду измену, то это вопрос как доказуемый, так и недоказуемый. Про неуважение тоже сложно говорить – у каждого человека есть своя планка.

Сейчас скажу за женщин: «А в отношении мужа действует похожий кодекс?» То есть жена может ударить недостойного мужа щеткой в ответ? Или мы имеем дело с односторонним движением?

Про измену и неуважение можно всегда притянуть за уши. Поэтому все эти методы для меня уже забыты. Может быть, раньше эти законы шариата действовали, но по ним и четыре жены можно иметь. Причем каждая последующая жена просит одобрение на брак у самой первой. Кто-то к этому серьезно относится, а я с юмором.

Современность внесет свои изменения в эти правила. Побивать, а тем более бить – неприменимо к женщинам. Надо договариваться цивилизованно. Если это имам, то все надо увязать, согласно религиозным постулатам, но я не богослов, не буду спорить. Рассуждаю с со стороны жизни обычных людей.

Но побивать жену зубной щеткой, как говорится: «Шурик, это уже не наш метод!» Надо помнить классику. Давайте отнесемся к этому имаму помягче, может, его на так поняли. Жена – тоже человек», – сказал экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Билялетдинов.

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30 комментариев
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А когда в Татарстане действовали законы шариата?
Это навязывание из-за границы.
+27
-1
+26
Вообще в стране, где есть серьёзные проблемы с домашним насилием, духовное лицо должно выступать несколько с других позиций.
Хотя наверное оно и логично, что если даже имамы допускают насилие в адрес женщин, то что говорить об обычных людях. Вот она, духовность.
+17
-3
+14
Откровенный мракобес.
+15
-2
+13
А зачем женщин бить, а когда можно с рпг шмальнуть разок?!
+12
-3
+9
Ответ Ильдар М
Женщин бить нельзя. Однозначно. А вот многоженство - норм тема)
И одной многовато, как по мне
+7
0
+7
Ох уж эта мирная религия 😒
+6
-2
+4
Так вообще у них и есть сейчас по несколько жен. Или это новость для кого-то?
+4
0
+4
Ответ Borizkin
А когда в Татарстане действовали законы шариата? Это навязывание из-за границы.
При хане Узбеке
+4
-1
+3
Ответ Висита Эльмурзаев
до тех пор, пока Угры их не захватили
Так-то, Поволжье это изначально земля угров, куда пришел хан Котраг с частью своих булгар. Так что, это тюрки в гостях у угров. В этом нет ничего плохого, просто немного исторической справедливости не помешает.
+3
0
+3
А неплохие такие законы шариата …
+5
-2
+3
Саярыч все по делу расписал.
+1
0
+1
После заявления казанского имама о допустимости побивания жены мисваком по всей стране цена на мисваки в магазинах "1000 мелочей" подскочила в 3-4 раза. Зачастую, цены поднимались на обычную кочергу, поскольку продавцы не совсем понимали что такое "мисвак"
+1
0
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Главное – подобрать подходящую паству.
+1
0
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Ответ Borizkin
А когда в Татарстане действовали законы шариата? Это навязывание из-за границы.
Снова пендосы…
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Ответ Висита Эльмурзаев
до тех пор, пока Угры их не захватили
какие угры ?
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Ответ Borizkin
А когда в Татарстане действовали законы шариата? Это навязывание из-за границы.
При Волжской Булгарии. Вообще то 1100 лет назад предки приняли Ислам как государственную религию. В России даже праздник недавно был.
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Ответ U
Лучше б промолчал.
А что не так? Вы хоть текст прочитали или только заголовок?
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Всегда изумляет, когда мужчины императивно указывают, как надо вести себя женщинам, учитывая, что женщин на Земле ровно столько же, сколько и мужчин
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А прикол в том, что он мне с женой в декабре никах читал и говорил, что нужно жить в мире и согласии и ни в коем случае не применять физическую силу
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А прикол в том, что он мне с женой в декабре никах читал и говорил, что нужно жить в мире и согласии и ни в коем случае не применять физическую силу
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Он слишком светский чтобы глубоко и широко об этом рассуждать.
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А что, четыре жены нельзя иметь? Может ещё и вещное право на девочек отменили?
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Женщин бить нельзя. Однозначно.
А вот многоженство - норм тема)
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а если зубная щётка не помогает... то можно попробовать носовым платком
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