Покупать ли Дзюбу? Как быть с лидерами «Динамо» и ЦСКА? Кого брать в фэнтези РПЛ и чего ждать от тура

чДедлайн – 14:00 мск в субботу.

Разбираем пики на 11-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

«Динамо» vs ЦСКА – что делаем с игроками из московского дерби?

У многих по два игрока из каждой команды. Кого оставляем в основе?

Dmitry Kisel , 400-е место

Дмитрий – игрок h2h-клуба «Ратамахатта», лидирующего в Премьер-лиге h2h-чемпионата РПЛ. Победитель фэнтези РПЛ в сезоне-2022/23, серебряный призер фэнтези Нидерландов-2021/22

– При игре топов друг с другом пробуем решать задачу известным способом – атаку оставляем, защиту оставляем в запасе или продаем. С атакой «Динамо» в этом матче попроще, от того же Константина Тюкавина не избавляемся. А вот Ивана Облякова можно и заменить, если он у вас до сих пор остался.

N.1.K. , 1210-е место

Николай – генеральный менеджер h2h-клуба The Avengers, выступающего в Первом дивизионе h2h-чемпионата РПЛ. За умение быстро разобраться в любой теме в фэнтези-чатах получил прозвище Эксперт.

– Игоря Дивеева на скамейку, атаку «Динамо» – в старт, если есть Обляков – тоже в старт. Игра на 2:1 в любую сторону. Докупаем Муми Нгамале, если есть свободный слот «Динамо».

frolir , 1311-е место

Валерий выступает в составе h2h-клуба FC Viking, играющего во Второй лиге h2h-чемпионата РПЛ.

– Команды в последних матчах играют результативно, лучше отказаться от защитников. Из нападающих, пожалуй, нужен только Тюкавин. Его, бесспорно, оставляем. Ну а в полузащите выбор побольше. Бителло, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков (пора брать) и Аббосбек Файзуллаев. Если они есть в составе – надо выставлять в старте. Голы будут – возможно, и немало.

Брать ли Артема Дзюбу и Стефана Лончара?

«Акрону» принимать «Пари НН». После ждут «Зенит» (д), «Динамо» Махачкала (г) и «Крылья Советов» (д).

Dmitry Kisel: Дзюбу можно рассмотреть, хотя тур для выбора в нападении благоприятный. Если бы его оценили подешевле, возможно, вариант был бы более интересным. Лончара же, учитывая сколько интересных пиков есть в среднюю линию, впихнуть довольно сложно.

N.1.K.: Дзюба не нужен. Это абсолютно невыгодное вложение. Лончар – отличный вариант на один тур. Защита не нужна, «Акрон» последний по допущенным моментам. Поэтому взять Хуана Боселли из «Пари НН» не будет ошибкой.

frolir: Дзюбу и Лончара очень трудно впихнуть в предстоящий тур. Там много очевидных пиков и в полузащите, и в нападении. Я бы не рискнул. Но вот потом Дзюба в Питере – это интересно.

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Кто лучший капитан?

В этом туре изобилие вариантов.

Dmitry Kisel: «Зенит» ищет свою игру, пытаясь встроить всех звезд. Думаю, выбирать буду между лидерами «Краснодара» и набравшим потрясающий ход Алексеем Батраковым.

N.1.K.: Предлагаю кэпить Лусиано Гонду. Фамилия прикольная, игрок приличный по качествам! Думаю, он способен забить пару дырявому «Оренбургу», который по допущенным идет предпоследним с 8,97 xGA за пять матчей. Запасной вариант кэпа – Алексей Батраков. Если хотите, чтобы я поднялся со дна общего зачета – кэпьте Эдуарда Сперцяна, он обязательно промолчит, а я выберу кого-то из тех двоих.

frolir: Вопрос с капитаном, конечно, будет рулеткой. Ожидается много голов. Но я бы поставил на «Зенит». Слишком задето самолюбие команды. Не завидую ближайшим соперникам, их не пожалеют. Вспоминается 8:0 в сентябре 2022-го.

Дедлайн 11-го тура – 5 октября (суббота) в 14:00 . Его откроет матч «Акрон» – «Пари НН».

Фото: vk.com/fcakron ; РИА Новости /Александр Вильф