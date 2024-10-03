Бистрович о Пьяниче в ЦСКА: «С каждой передачей и касанием мяча видно, какой он классный игрок. Все свои качества еще покажет на поле, но нужно время на адаптацию»

Кристиян Бистрович высказался о высоком уровне Миралема Пьянича .

26 сентября ЦСКА объявил о трансфере боснийца на правах свободного агента. Соглашение с 34‑летним полузащитником подписано по схеме «1+1». Пьянич дебютировал за армейцев, выйдя на поле в концовке матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:0).

– Как вам Миралем Пьянич?

– Чувствуется его уровень, конечно. Только посмотрите, где он успел поиграть, за какие клубы. С каждой его передачей, с каждым касанием мяча видно, какой он классный игрок.

– Можно ли сказать, что он по уровню выше всех в ЦСКА?

– Тяжело пока сказать, потому что он только приехал. Миралему еще нужно время на адаптацию, подтянуть физическую форму, потому что он долго не играл.

Думаю, что он все свои качества еще покажет на поле, – сказал полузащитник ЦСКА .