Вратарь «Ференцвароша» о новом формате Лиги Европы: «Будет здорово сыграть с 8 разными командами с разными стилями игры»
Вратарь «Ференцвароша» оценил новый формат Лиги Европы.
Отныне в турнире нет деления на группы. Все 36 клубов сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
«Будет здорово сыграть с 8 разными командами с разными стилями игры. Ждем с нетерпением встреч с другими соперниками.
Посмотрим, как все пройдет, но в любом случае мы должны выигрывать матчи», – сказал Денеш Дибус.
В первых двух турах Лиги Европы «Ференцварош» уступил «Андерлехту» (1:2) и «Тоттенхэму» (1:2). Также венгерский клуб проведет матчи с «Ниццей», киевским «Динамо», «Мальме», ПАОК, «Айнтрахтом» и АЗ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости