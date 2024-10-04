Вратарь «Ференцвароша» о новом формате Лиги Европы: «Будет здорово сыграть с 8 разными командами с разными стилями игры» 

Вратарь «Ференцвароша» оценил новый формат Лиги Европы.

Отныне в турнире нет деления на группы. Все 36 клубов сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

«Будет здорово сыграть с 8 разными командами с разными стилями игры. Ждем с нетерпением встреч с другими соперниками.

Посмотрим, как все пройдет, но в любом случае мы должны выигрывать матчи», – сказал Денеш Дибус .

В первых двух турах Лиги Европы «Ференцварош » уступил «Андерлехту » (1:2) и «Тоттенхэму » (1:2). Также венгерский клуб проведет матчи с «Ниццей», киевским «Динамо », «Мальме », ПАОК , «Айнтрахтом » и АЗ .