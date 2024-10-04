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  • Хавбек «Химок» Магомедов: «Неправда, что у нас не хватает мест в тренажерном зале. Он у нас большой, тренируются 25 футболистов» 
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Хавбек «Химок» Магомедов: «Неправда, что у нас не хватает мест в тренажерном зале. Он у нас большой, тренируются 25 футболистов» 

Бутта Магомедов опроверг, что игрокам «Химок» не хватает мест в тренажерном зале.

«Понимаю, почему «Химки» сравнивают с «Челси», но это уже неактуально. У нас тренируются 25 футболистов, все нормально. Писали, что 40 человек в заявке, но там есть молодые футболисты, которые через вторую команду заявлены. 

Неправда, что у нас не хватает мест в тренажерном зале. Он у нас большой», — сказал хавбек «Химок».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoБутта Магомедов
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