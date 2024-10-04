Хавбек «Химок» Магомедов: «Неправда, что у нас не хватает мест в тренажерном зале. Он у нас большой, тренируются 25 футболистов» 

Бутта Магомедов опроверг, что игрокам «Химок» не хватает мест в тренажерном зале.

«Понимаю, почему «Химки » сравнивают с «Челси», но это уже неактуально. У нас тренируются 25 футболистов, все нормально. Писали, что 40 человек в заявке, но там есть молодые футболисты, которые через вторую команду заявлены.

Неправда, что у нас не хватает мест в тренажерном зале. Он у нас большой», — сказал хавбек «Химок».