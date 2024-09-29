«Рома» выиграла 2-й матч подряд в Серии А после отставки де Росси
«Рома» выиграла второй матч подряд в Серии А после отставки Даниэле де Росси.
В 6-м туре римляне на своем поле обыграли «Венецию» (2:1).
Тур назад был разгромлен «Удинезе» (3:0) – в первом матче после увольнения де Росси и прихода Ивана Юрича.
Между этими играми была ничья с «Атлетиком» в Лиге Европы (1:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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