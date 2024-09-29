«Рома» выиграла 2-й матч подряд в Серии А после отставки де Росси

«Рома» выиграла второй матч подряд в Серии А после отставки Даниэле де Росси.

В 6-м туре римляне на своем поле обыграли «Венецию» (2:1).

Тур назад был разгромлен «Удинезе» (3:0) – в первом матче после увольнения де Росси и прихода Ивана Юрича .

Между этими играми была ничья с «Атлетиком» в Лиге Европы (1:1).