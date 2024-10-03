Бирхофф о «Милане» в ЛЧ: «Трудно было представить победы над «Ливерпулем» и «Байером». Им не хватает креатива, в мое время команда играла зрелищно, в ней были чемпионы»

Оливер Бирхофф оценил первые две встречи «Милана» Лиге чемпионов.

В 1-м туре общего этапа команда Паулу Фонсеки на своем поле проиграла «Ливерпулю» (1:3). В следующем матче «Милан» на выезде уступил «Байеру » (0:1).

«Милан » был не так плох [против «Байера»], особенно во втором тайме. Я думаю, что ничья была бы более справедливым результатом. «Милан» был слишком осторожен в первом тайме. Им следовало лучше использовать контратаки, так как были свободные зоны. Я думаю, у них были возможности создать больше проблем.

Им не хватает немного креативности в атаке. Мой «Милан» был командой, состоящей из чемпионов, которая побеждала благодаря зрелищной игре. Это другая команда, но она, безусловно, организована, и во втором тайме были видны их идеи.

Новый формат может помочь им восстановиться. Ничего не потеряно, еще доступны 18 очков. Календарь не помог «россонери», потому что «Ливерпуль » и «Байер» – это два сильных соперника. Трудно было представить две победы, но если «Милан» будет играть так, как во втором тайме против «Байера», они точно выйдут в следующий этап. Однако с этого момента им нельзя больше ошибаться», – сказал бывший нападающий «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.