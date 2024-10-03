Эми Мартинес после 1:0 с «Баварией»: «Хочу выиграть все с «Астон Виллой» и Аргентиной, стать лучшим. Эта победа – для болельщиков»
Эмилиано Мартинес поделился эмоциями после победы над «Баварией» в ЛЧ.
В матче 2-го тура «Астон Вилла» одержала победу со счетом 1:0.
«Вилла Парк» был громче, чем я когда-либо слышал с тех пор, как пришел в этот клуб. В какой-то момент у меня заболели уши. Мне нравится здесь играть. Я люблю местных болельщиков. Эта победа – для них.
Для меня нет потолка, я хочу продолжать совершенствоваться. Я одержим желанием прогрессировать, стать лучшим, выиграть все с «Астон Виллой» и сборной Аргентины, и я стараюсь показывать это каждую неделю. Я много пропускал в Премьер-лиге, и это повлияло на меня. Я фанатично стремлюсь заканчивать матчи на ноль и усердно работаю над этим», – сказал голкипер «Астон Виллы».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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