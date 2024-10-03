«Боруссия» и Рюэрсон продлили контракт до 2028 года

Юлиан Рюэрсон продлил контракт с «Боруссией».

Дортмундский клуб объявил о подписании нового соглашения с 26-летним защитником. Оно рассчитано до 2028 года.

Рюэрсон выступает за «Боруссию» с сезона-2022/23. Статистику норвежца можно найти здесь .