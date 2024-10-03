Агент Тюкавина рассказал о критике: «Если плюют в спину, значит, ты делаешь все правильно. Костю это никак не задевает, от любви до ненависти один шаг»

Агент Константина Тюкавина рассказал об отношении игрока к критике.

22-летний форвард «Динамо » провел 10 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

– Как Костя относится к критике?

– Если плюют в спину, значит, ты делаешь все правильно. Он устойчив к таким вещам, это никак не задевает его.

Я всегда ему говорю: матч закончился, идем дальше. От любви до ненависти один шаг, как говорится, – сказал Алексей Сафонов .