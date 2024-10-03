Агент Тюкавина рассказал о критике: «Если плюют в спину, значит, ты делаешь все правильно. Костю это никак не задевает, от любви до ненависти один шаг»
Агент Константина Тюкавина рассказал об отношении игрока к критике.
22-летний форвард «Динамо» провел 10 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
– Как Костя относится к критике?
– Если плюют в спину, значит, ты делаешь все правильно. Он устойчив к таким вещам, это никак не задевает его.
Я всегда ему говорю: матч закончился, идем дальше. От любви до ненависти один шаг, как говорится, – сказал Алексей Сафонов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости