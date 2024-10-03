Винисиус локтем толкнул Сантуша перед штрафным «Реала» на 96-й минуте матча с «Лиллем». Диаките потолкался с Рюдигером и помахал рукой у себя перед лицом
Винисиус Жуниор толкнул Тиагу Сантуша в концовке матча с «Лиллем».
Во 2-м туре Лиги чемпионов «Реал» уступил со счетом 0:1.
На 6-й добавленной минуте матча, перед штрафным в исполнении «Реала», Винисиус задел локтем Тиагу Сантуша – защитник «Лилля» закричал и упал на газон, схватившись за грудь.
Также перед штрафным «Реала» возник конфликт между Антонио Рюдигером и Бафоде Диаките. Защитник «Лилля» помахал рукой возле своего лица, иронизируя над Рюдигером.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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