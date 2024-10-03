Биджиев о поражении «Махачкалы» от «Крыльев» по пенальти: «Молодцы, что с 0:3 закончили 3:3. Провели два разных тайма, за второй надо отблагодарить игроков» 

Хасанби Биджиев оценил поражение от «Крыльев Советов» (3:3, 3:5 по пен.).

Махачкалинское «Динамо» уступило в гостевом матче 5-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

— К сожалению, мы провели два разных тайма. В первом тайме допустили очень много грубых ошибок и позволили сопернику забить три мяча, но у них были еще моменты.

Второй тайм прошел совершенно по‑другому. Провели определенные замены, что‑то корректировали, игра пошла по нашему сценарию. Ребята — молодцы, что со счета 0:3 закончили 3:3, хотя могли забить и больше. За второй тайм надо отблагодарить игроков, но считаю, что матч для нас не совсем удачно прошел.

— Что с Никитой Котиным?

— Первоначальный диагноз — сотрясение. Больше ничего не могу сказать, — сказал главный тренер махачкалинского «Динамо ».