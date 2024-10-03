Осинькин о победе над «Махачкалой» по пенальти: «Для «Крыльев» было важно, чтобы ноль не мозолил глаза. Задачей было проверить тех, кто чуть меньше играет» 

Игорь Осинькин оценил победу над «Динамо» Махачкала (3:3, 5:3 по пен.).

«Крылья Советов » набрали первые очки в Фонбет Кубке России в Пути РПЛ.

«Много молодежи, которая достаточно хорошо сыграла первый тайм, но на весь матч хватило. Первый тайм был быстрый, немного разорванная игра, которая нас, наверное, устроила, раз был такой счет.

Во втором тайме понимали, что у «Динамо » вышли игроки, которые чаще играют в основном составе. Когда счет превратился в 3:2, появилось понимание, что нас ждет нервное окончание.

Да, к сожалению, еще и в компенсированное [время] пропустили, но мы набрали два очка, и для нас это было важно, чтобы ноль никому не мозолил глаза.

В целом основная задача в этой игре была проверить ближайший круг наших футболистов, которые чуть меньше играют. Сложная концовка не дала нам возможности кого‑то выпустить. Были люди только из группы атаки, и мы бы не получили от них той информации, которую хотели», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».