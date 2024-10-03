Виллиан Жозе о 1-м голе за «Спартак»: «Много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Попросил у Барко и знал, что буду бить» 

Виллиан Жозе высказался о своем первом голе за «Спартак».

Форвард забил победный мяч в игре с «Динамо» (3:2) в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Ты забил первый мяч за команду сегодня.

— Я очень счастлив, мы проигрывали, но смогли переломить ход встречи и победили.

— Тренируешь штрафные?

— Да, много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Счастлив забить гол.

— Кто принимал решение, что ты будешь бить?

— Я попросил у Барко , это было мое решение, я знал, что буду бить.

— Станкович тебе что‑то сказал про забитый гол?

— Нет, просто поздравил. Он часто говорит бить, я же нападающий, — сказал Виллиан Жозе .