Виллиан Жозе о 1-м голе за «Спартак»: «Много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Попросил у Барко и знал, что буду бить»
Виллиан Жозе высказался о своем первом голе за «Спартак».
Форвард забил победный мяч в игре с «Динамо» (3:2) в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
— Ты забил первый мяч за команду сегодня.
— Я очень счастлив, мы проигрывали, но смогли переломить ход встречи и победили.
— Тренируешь штрафные?
— Да, много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Счастлив забить гол.
— Кто принимал решение, что ты будешь бить?
— Я попросил у Барко, это было мое решение, я знал, что буду бить.
— Станкович тебе что‑то сказал про забитый гол?
— Нет, просто поздравил. Он часто говорит бить, я же нападающий, — сказал Виллиан Жозе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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