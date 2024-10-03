Ташуев о 3:0 с «Краснодаром»: «Главной задачей было, чтобы игроки «Ахмата» наконец‑то ощутили, что они все могут и они сильные. Понимаем теперь, кто у нас на каких позициях способен играть»
— Главной задачей было то, чтобы футболисты наконец‑то ощутили, что они все могут и они сильные. Неважно, какой состав выходит.
Второе, мы доставили удовольствие болельщикам. Они пришли в столь поздний час нас поддержать. Все идет в копилку.
Понятно, что впереди всего два дня на подготовку к «Рубину», будет крайне сложный матч, но уверен, что ребята ощущают себя по‑другому. Мы понимаем теперь, кто у нас на каких позициях способен играть. Очень важная и нужная победа.
— Вы дали отдохнуть многим футболистам основного состава. Добавиться головной боли при выборе состава на следующие матчи?
— Да, сегодня ребята показали определенные качества, и у нас сейчас неплохая ситуация, потому что видим, что потенциал у футболистов есть.
Талаль себя проявил очень хорошо, учитывая, что он долго не играл, был травмирован, был на позиции нападающего, на непрофильной позиции, — сказал главный тренер «Ахмата».
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