Ташуев о 3:0 с «Краснодаром»: «Главной задачей было, чтобы игроки «Ахмата» наконец‑то ощутили, что они все могут и они сильные. Понимаем теперь, кто у нас на каких позициях способен играть» 

Сергей Ташуев оценил победу «Ахмата» над «Краснодаром» (3:0) в Фонбет Кубке России.

— Главной задачей было то, чтобы футболисты наконец‑то ощутили, что они все могут и они сильные. Неважно, какой состав выходит.

Второе, мы доставили удовольствие болельщикам. Они пришли в столь поздний час нас поддержать. Все идет в копилку.

Понятно, что впереди всего два дня на подготовку к «Рубину», будет крайне сложный матч, но уверен, что ребята ощущают себя по‑другому. Мы понимаем теперь, кто у нас на каких позициях способен играть. Очень важная и нужная победа.

— Вы дали отдохнуть многим футболистам основного состава. Добавиться головной боли при выборе состава на следующие матчи?

— Да, сегодня ребята показали определенные качества, и у нас сейчас неплохая ситуация, потому что видим, что потенциал у футболистов есть.

Талаль себя проявил очень хорошо, учитывая, что он долго не играл, был травмирован, был на позиции нападающего, на непрофильной позиции, — сказал главный тренер «Ахмата ».