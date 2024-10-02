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Эмери против «Баварии», «Реал» с Мбаппе во Франции, «Ливерпуль» принимает «Болонью». Онлайн дня в ЛЧ

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Все самое важное.

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Расписание матчей:

«Шахтер» – «Аталанта» – 19:45

«Жирона» – «Фейеноорд» – 19:45

«Бенфика» – «Атлетико» – 22:00

«Штурм» – «Брюгге» – 22:00

«РБ Лейпциг» – «Ювентус» – 22:00

«Ливерпуль» – «Болонья» – 22:00

«Лилль» – «Реал» – 22:00

«Динамо» Загреб – «Монако» – 22:00

«Астон Вилла» – «Бавария» – 22:00

«Фейеноорд» выходит вперед!

Жесткий привоз обороны «Жироны» – и 19-летний Миламбо спокойно реализует выход один на один.

А еще в состав «Реала» вернулся Камавинга. Француз после травмы сыграет впервые в сезоне – и сразу в старте.

Мбаппе – в запасе «Реала» на матч с «Лиллем»

Похоже, Килиан не успел восстановиться от травмы. Зато Эндрик впервые сыграет в старте «Реала», составит пару с Вини в атаке.

«Шахтер» пока не видно на поле: у украинцев ни одного удара, у «Аталанты» - семь.

ВАР быстренько проверил гол «Фейноорда»: игроки «Жироны» возмущались из-за возможного фола в атаке. Но арбитры посчитали иначе - гол подтвержден.

Моментально отыгрывается «Фейеноорд»!

Похоже на автогол: после подачи штрафного последним мяча коснулся Эррера, от которого мяч влетел в ворота «Жироны».

И тут же гол «Аталанты» в параллельном матче!

Джимшити принял сложный мяч после подачи Лукмана и прошил Ризныка с близкого расстояния.

Есть первый гол вечера!

Давид Лопес вывел «Жирону» вперед, забив из вратарской после углового.

«Жирона» полностью доминирует в матче с «Фейеноордом»: 65% владения, парочка опасных моментов в первые 15 минут.

Не очень бодро начались два первых матча. Пока ждете первого гола, можете почитать замечательный текст о том, почему Венсана Компании невозможно не уважать.

Цыганков едва не забил!

Велленройтер чудом отбил сильный удар хавбека «Жироны».

«Фейеноорд», как и положено клубу из Нидерландов, верит в молодежь: в старте выйдут 19-летние полузащитники Ибрахим Осман и Энтони Миламбо. Два тинейджера выйдут в основе клуба лишь второй раз в истории: первый был в 2002-м, когда одним из них был некий Робин ван Перси.

И «Шахтер», и «Аталанта» скатали тоскливые 0:0 в первом туре. В матчах «Жироны» и «Фейеноорда» голы были, но забивали соперники: испанцы уступили «ПСЖ» (0:1), нидерландцев разгромил «Байер» (0:4).

На разогреве перед топ-клубами «Шахтер» примет «Аталанту», «Жирона» – «Фейеноорд».

Всем привет! Начинаем вечер Лиги чемпионов. Будем надеяться, что он окажется еще ярче, чем вчера.

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