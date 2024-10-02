Эмери против «Баварии», «Реал» с Мбаппе во Франции, «Ливерпуль» принимает «Болонью». Онлайн дня в ЛЧ

«Фейеноорд», как и положено клубу из Нидерландов, верит в молодежь: в старте выйдут 19-летние полузащитники Ибрахим Осман и Энтони Миламбо. Два тинейджера выйдут в основе клуба лишь второй раз в истории: первый был в 2002-м, когда одним из них был некий Робин ван Перси.