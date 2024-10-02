Лига чемпионов. «Шахтер» против «Аталанты», «Реал» сыграет с «Лиллем» в гостях, «Бавария» – с «Астон Виллой», «Ювентус» – с «Лейпцигом», «Ливерпуль» примет «Болонью»

Сегодня продолжится 2-й тур Лиги чемпионов УЕФА.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

В среду «Шахтер » встретится с «Аталантой», «Реал » сыграет с «Лиллем » в гостях, «Бавария » – с «Астон Виллой», «Ливерпуль » примет «Болонью», а «Лейпциг» будет противостоять «Ювентусу».

Лига чемпионов

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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