Слот о 2:0 с «Болоньей»: «Трудный матч. Вратарь был единственным игроком «Ливерпуля», у которого было свободное пространство» 

Арне Слот оценил победу «Ливерпуля» над «Болоньей» (2:0) в 2-м туре Лиги чемпионов.

«Трудный матч. Знали, что у «Болоньи» своеобразный стиль игры. Вратарь был единственным нашим игроком, у которого было свободное пространство, так что нам часто приходилось участвовать в единоборствах.

Нам удалось забить быстрый гол, но потребовалось какое-то время, чтобы забить второй», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».