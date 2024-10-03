Слот о 2:0 с «Болоньей»: «Трудный матч. Вратарь был единственным игроком «Ливерпуля», у которого было свободное пространство»
Арне Слот оценил победу «Ливерпуля» над «Болоньей» (2:0) в 2-м туре Лиги чемпионов.
«Трудный матч. Знали, что у «Болоньи» своеобразный стиль игры. Вратарь был единственным нашим игроком, у которого было свободное пространство, так что нам часто приходилось участвовать в единоборствах.
Нам удалось забить быстрый гол, но потребовалось какое-то время, чтобы забить второй», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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