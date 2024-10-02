У Салаха 6+5 в 9 матчах за «Ливерпуль». Сегодня гол и ассист с «Болоньей»
Мохамед Салах забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Болоньей».
«Ливерпуль» победил итальянцев (2:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов. Египтянин отдал голевую передачу на Алексиса Мак Аллистера, открывшего счет встречи на 11-й минуте. На 75-й минуте Салах удвоил счет, забив с передачи Доминика Собослаи.
Всего в этом сезоне на счету вингера 6+5 очков по системе «гол+пас». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’
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