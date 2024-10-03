«Ливерпуль» выиграл 8 из 9 матчей при Слоте, в том числе 5 подряд

«Ливерпуль» победил «Болонью» (2:0) в 2-м туре Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы при главном тренере Арне Слоте выиграли 8 из 9 матчей, в том числе 5 подряд.

На данный момент «Ливерпуль » с 6 очками делит первое место в Лиге чемпионов с 6 клубами.

После 6 туров «красные» с 15 баллами возглавляют таблицу АПЛ .