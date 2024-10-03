«Ливерпуль» выиграл 8 из 9 матчей при Слоте, в том числе 5 подряд
«Ливерпуль» победил «Болонью» (2:0) в 2-м туре Лиги чемпионов.
Мерсисайдцы при главном тренере Арне Слоте выиграли 8 из 9 матчей, в том числе 5 подряд.
На данный момент «Ливерпуль» с 6 очками делит первое место в Лиге чемпионов с 6 клубами.
После 6 туров «красные» с 15 баллами возглавляют таблицу АПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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