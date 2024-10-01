Слот о «Болонье»: «Ливерпуль» знает, как сложно играть против команд с персональной опекой. Итальянские клубы в ЛЧ – серьезное испытание, мы их не недооцениваем»

Арне Слот заявил, что «Ливерпуль» не станет недооценивать «Болонью».

Мерсисайдцы примут «Болонью» завтра во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Болонья показала в прошлом и этом сезоне, что их очень трудно обыграть. «Ливерпулю» известно, насколько сложно бывает против команды, которая применяет персональную опеку по всему полю. В прошлом сезоне «Аталанта» делала то же самое. Встречаться с итальянской командой на уровне Лиги чемпионов – это серьезное испытание, и мы их ни в коем случае не недооцениваем. Они этого не заслуживают, если судить по прошлому сезону.

Мне повезло работать в «Фейеноорде» в прошлом сезоне, где вечера Лиги чемпионов были особенными. Люди говорят, что здесь [на «Энфилде»] будет еще более особенная атмосфера.

Чего я хочу от игроков, так это чтобы они показали, что скучали по этому. Я хочу это увидеть, я хочу это почувствовать. Чтобы игроки показали, что они скучали по этому сезону. Надеюсь, что наши болельщики чувствуют то же самое. Надеюсь, они испытывают это желание показать Европе, что вы скучали по нам. Это сочетание должно, я надеюсь, привести к особенному вечеру для всех, кто связан с «Ливерпулем », – сказал главный тренер «Ливерпуля».