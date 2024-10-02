Мешков с ВАР за игру Маричаля рукой назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» в Кубке
«Спартак» забил «Динамо» с пенальти в матче Фонбет Кубка России.
На 7-й минуте полузащитник Тео Бонгонда нанес удар по воротам с угла штрафной площади. Мяч попал в руку защитнику Николасу Маричалю.
Главный судья Виталий Мешков проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый.
Полузащитник «Спартака» Валентин Барко с точки сравнял счет в игре – 1:1.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости