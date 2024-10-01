Наумов ставит на «Спартак» в матче с «Динамо»: «Красно-белые захотят реабилитироваться после поражения от «Локомотива» и выиграют – 3:1 или 2:1»

Николай Наумов считает, что «Спартак» победит «Динамо» в ближайшем дерби.

Матч 5‑го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» – «Спартак » пройдет 2 октября в 19:00 по московскому времени. Красно‑белые с 9 очками лидируют в турнирной таблице группы А, «Динамо » с 8 баллами занимает второе место.

«Думаю, что «Спартак» более кубковая команда, чем «Динамо», и он выиграет в этом матче. Почему‑то динамовцы в последних матчах как‑то плохо выглядят, неубедительно. Не знаю, может, устали они, но глаза у них не горят.

«Спартак», конечно, несколько дней назад проиграл «Локомотиву», но очень сильному «Локомотиву ». Железнодорожники тогда провели, наверное, лучший матч в текущем сезоне. Там красно‑белым ничего не светило. А вот в Кубке, уверен, «Спартак» постарается реабилитироваться. Думаю, что он обыграет «Динамо». Наверное, со счетом 3:1 или 2:1», – сказал бывший президент «Локомотива».