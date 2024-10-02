«Ливерпуль» рассматривает Адейеми как замену Салаху. «Красные» готовы заплатить 50 млн евро за вингера «Боруссии» (Bild)
Карим Адейеми может перейти в «Ливерпуль» из дортмундской «Боруссии».
Как сообщает Bild, английский клуб проявляет интерес к 22-летнему вингеру и видит в нем преемника Мохамеда Салаха, чей контракт истекает в конце сезона. Скауты «красных» несколько раз просматривали Адейеми на матчах Бундеслиги.
Утверждается, что «Ливерпуль» готов заплатить 50 миллионов евро за немецкого футболиста.
В текущем розыгрыше чемпионата Германии Адейеми провел 5 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
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