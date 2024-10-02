«Сочи» встретится с «Чайкой». Сочинцы, приходите на домашний матч!
«Сочи» принимает «Чайку» в 13-м туре Мелбет Первой лиги.
Матч пройдет в воскресенье, 6 октября, в 19:00 на стадионе «Фишт».
Сочинцы по итогам 12 туров расположились на седьмом месте в таблице, набрав 17 очков. «Чайка» также имеет 17 очков и идет на шестом месте. Поддержите «Сочи» на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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