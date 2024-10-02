Останки Марадоны перевезут в мавзолей в Буэнос-Айресе. Его построят в 2025 году – недалеко от президентского дворца
Останки Диего Марадоны перевезут в специальный мавзолей в Буэнос-Айресе.
Суд одобрил перенос останков Диего Марадоны с кладбища Белла‑Виста в мавзолей, который будет построен в Буэнос-Айресе, как сообщает Clarin.
Мавзолей будет находиться недалеко от дворца Каса Росада, являющегося резиденцией президента Аргентины. Ожидается, что его строительство будет завершено в 2025 году.
Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока «Боки», «Барселоны» и «Наполи» назвали остановку сердца.
Ранее суд отказывал родственникам Марадоны в разрешении на перемещение останков, так как против выступали некоторые из врачей, обвиняемых в непредумышленном убийстве бывшего футболиста. Процесс по данному делу должен начаться в марте следующего года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Clarin
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