Божович о девушках-судьях: «Для меня радость, когда женщины поднимают семьи, воспитывают детей, а мужчины работают. Сейчас мы видим женщин везде – даже в мужской работе, это странно»

Миодраг Божович высказался о девушках-судьях в мужском футболе.

«Мне трудно судить о девушках-арбитрах в футболе. Для меня женщина занимается другой работой, но не футболом.

Ну что делать, если в мире сейчас так? Вот я сказал свое мнение, а на Западе назовут меня сексистом.

Честно, я старомодный человек. Для меня радость, когда женщины поднимают семьи, воспитывают детей, а мужчины работают.

Сейчас же мы видим женщин везде – даже в мужской работе. И это странно», – заявил бывший тренер клубов Мир РПЛ.