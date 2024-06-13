Божович о девушках-судьях: «Для меня радость, когда женщины поднимают семьи, воспитывают детей, а мужчины работают. Сейчас мы видим женщин везде – даже в мужской работе, это странно»
Миодраг Божович высказался о девушках-судьях в мужском футболе.
«Мне трудно судить о девушках-арбитрах в футболе. Для меня женщина занимается другой работой, но не футболом.
Ну что делать, если в мире сейчас так? Вот я сказал свое мнение, а на Западе назовут меня сексистом.
Честно, я старомодный человек. Для меня радость, когда женщины поднимают семьи, воспитывают детей, а мужчины работают.
Сейчас же мы видим женщин везде – даже в мужской работе. И это странно», – заявил бывший тренер клубов Мир РПЛ.
Можно и нужно обсуждать качество судейства, профессионализм, а не гендерную принадлежность судьи.
Критика судейства и споры болел происходит практически после каждого матча, ошибок полно и у судей-мужчин.