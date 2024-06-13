Божович о девушках-судьях: «Для меня радость, когда женщины поднимают семьи, воспитывают детей, а мужчины работают. Сейчас мы видим женщин везде – даже в мужской работе, это странно»

Теги премьер-лига Россия судьи Первая лига Миодраг Божович видеоповторы девушки и спорт дискриминация Футбол

Миодраг Божович высказался о девушках-судьях в мужском футболе.

«Мне трудно судить о девушках-арбитрах в футболе. Для меня женщина занимается другой работой, но не футболом.

Ну что делать, если в мире сейчас так? Вот я сказал свое мнение, а на Западе назовут меня сексистом.

Честно, я старомодный человек. Для меня радость, когда женщины поднимают семьи, воспитывают детей, а мужчины работают.

Сейчас же мы видим женщин везде – даже в мужской работе. И это странно», – заявил бывший тренер клубов Мир РПЛ.

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А для кого то радость, когда Божович не тренирует. А то сейчас же мы видим тренеров-физруков везде. И это странно.
+25
-6
+19
Сексизм
+9
-7
+2
Этого тоже Тихонов покусал?
+3
-1
+2
Ответ atomio
А для кого то радость, когда Божович не тренирует. А то сейчас же мы видим тренеров-физруков везде. И это странно.
Но при этом не дискриминируешь физруков?
+2
0
+2
Странно как этот шарлатан смог развести столько клубов РПЛ, устраиваясь главным тренером
0
0
0
А что странного?
0
0
0
Стереотипами старомодными мыслит
0
0
0
С одной стороны прав, а с другой некоторые женщины хотят самовыражаться. И вообще похожи на мужиков🤷🏿‍♂️ Так же люди сами виноваты, что нынче практически невозможно приносить домой "мамонта" и что б хватало на семью. Приходится работать и женщинам. И чем хуже, что она работает судьёй, а не кассиром 🤷🏿‍♂️и там, и там на семью времени маловато. И неизвестно где меньше. Причём многие не работающие сейчас женщины - это уже воспринимаются негативно. Среди них полно приживалок, с накачанными губами, которые только и сосут кровь. Это что ли лучше? Вобщем пусть работают. Только без потери качества. Не нужно там искусственно их тянуть в тот же мужской футбол.
0
0
0
Я живу в России, а не на Западе, но тоже считаю, что это сексизм.
Можно и нужно обсуждать качество судейства, профессионализм, а не гендерную принадлежность судьи.
Критика судейства и споры болел происходит практически после каждого матча, ошибок полно и у судей-мужчин.
0
0
0
Меня всегда умиляет: женщин, на минуточку, в мире 50% (а в России и того больше), но то, где и кем должна и может работать женщина считают нужным решать и озвучивать почему-то мужики.
0
0
0
какой сексист
0
0
0
Ответ ALMANAC
Странно как этот шарлатан смог развести столько клубов РПЛ, устраиваясь главным тренером
Почему шарлантан? Добротный крепкий тренер. Не думаю, что наши топовые русские хоть чем то лучше этого балканского середняка.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий