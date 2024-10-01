«УЕФА – мафия. Вам плевать на спорт, вас волнуют только деньги». Баннеры фанатов «Боруссии» на матче с «Селтиком» в ЛЧ
Фанаты «Боруссии» устроили перформанс с критикой УЕФА.
Дортмундский клуб принимает «Селтик» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1, первый тайм).
Перед началом встречи фанаты хозяев вывесили баннеры с надписями «УЕФА – мафия» и «Вам плевать на спорт, вас волнуют только деньги».
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: https://x.com/marca/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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