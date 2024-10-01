«Ливерпуль» может сделать предложение по Брэнтуэйту в январе. «МЮ» сохраняет интерес к защитнику «Эвертона» (Daily Mail)

«Ливерпуль» может перехватить Джерреда Брэнтуэйта у «Манчестер Юнайтед».

Прошлым летом манкунианцы предлагали «Эвертону » 50 миллионов фунтов за центрального защитника, но получили отказ. «Ириски» требовали 70 млн фунтов.

По информации Daily Mail, «Юнайтед» намерен снова предпринять попытку подписать Брэнтуэйта – но не раньше следующего лета. В ситуацию может вмешаться «Ливерпуль» – он может сделать более выгодное предложение, чем «МЮ », уже в январе.

Контракт Брэнтуэйта с нынешним клубом действует до 2027 года. Игрок вряд ли согласиться продлить его – «Эвертон» не в состоянии платить 160 000 фунтов в неделю, которые «Юнайтед» (и, вероятно, «Ливерпуль ») были бы готовы предложить защитнику.