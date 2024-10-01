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«Ливерпуль» может сделать предложение по Брэнтуэйту в январе. «МЮ» сохраняет интерес к защитнику «Эвертона» (Daily Mail)

«Ливерпуль» может перехватить Джерреда Брэнтуэйта у «Манчестер Юнайтед».

Прошлым летом манкунианцы предлагали «Эвертону» 50 миллионов фунтов за центрального защитника, но получили отказ. «Ириски» требовали 70 млн фунтов. 

По информации Daily Mail, «Юнайтед» намерен снова предпринять попытку подписать Брэнтуэйта – но не раньше следующего лета. В ситуацию может вмешаться «Ливерпуль» – он может сделать более выгодное предложение, чем «МЮ», уже в январе. 

Контракт Брэнтуэйта с нынешним клубом действует до 2027 года. Игрок вряд ли согласиться продлить его – «Эвертон» не в состоянии платить 160 000 фунтов в неделю, которые «Юнайтед» (и, вероятно, «Ливерпуль») были бы готовы предложить защитнику. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoДжерред Брэнтуэйт
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